Il gatto sta per lanciarsi in una rissa | ma il suo amico golden retriever non ci sta

Arrestate per furto le due gemelle cleptomani di Un gatto in tangenziale : Non solo il proprietario le ha riconosciute subito per averle viste nel film Come un gatto in tangenziale . Ma le telecamere interne del negozio le hanno anche immortalate. Sue ed Ellen , le gemelle ...

Tour de France - Vincenzo Nibali racconta caduta sul pavè : ‘Sono stato un gatto’ : Non è stato lo show esaltante di quattro anni fa, quando aveva danzato con numeri da equilibrismo sotto la pioggia, ma Vincenzo Nibali [VIDEO]è riuscito a concludere la tappa del Tour de France con il pavè con piena soddisfazione. Il capitano del Team Bahrain Merida ha rimediato ad una situazione pericolosa ancora nelle fasi centrali della corsa, quando era rimasto coinvolto in una caduta ed è riuscito a rientrare prontamente. Il ritmo ...

Tour de France – Nibali tra cadute ed ortiche a Roubaix : “sono stato un gatto” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali al termine della nona tappa del Tour de France a Roubaix Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. A finire in terra, anche Vincenzo Nibali, che però non ha riportato importanti conseguenze nè a livello fisico nè a livello di tempo per quanto riguarda la ...

L’intervista tv è una comica : il gatto ruba la scena al politologo. Ed ecco cosa combina : Fuoriprogramma durante un’intervista al politologo Jerzy Targalski sulla situazione politica della Polonia. La troupe della tv olandese NTR, che si trovava a casa dell’uomo, si è trovata davanti una scena bizzarra ed esilarante: proprio nel bel mezzo dell’intervista il gatto di casa Lisio, evidentemente abituato a simili manifestazioni d’affetto nei confronti del suo padrone, è salito sulle spalle di Targalski come se ...

gatto Panceri : quest'estate vi porto a piedi a "Bombay" : Arriva il 6 luglio in radio 'BOMBAY', secondo estratto da 'Pelle d'oca e Lividi' , 'Hit Rainbow/Artist First', , album monumentale di ben 19 brani uscito per l'etichetta di Roby Facchinetti dei Pooh e ...

Mondiali di calcio 2018 : chi vincerà? Dal gatto russo al maialino inglese - ecco gli “animali veggenti” di questa edizione : I Mondiali di calcio 2018 sono entrati nel vivo della fase ad eliminazione e i primi, clamorosi verdetti sono già arrivati. Migliaia di scommettitori stanno sperando di azzeccare i risultati finali e chissà quanti di loro si affideranno a questi speciali “veggenti”. Il famoso “gatto veggente” della Russia, di nome Achille, ha una percentuale di successo quasi del 100%. L’adorabile gatto, che è sordo, normalmente trascorre i suoi giorni a caccia ...

MotoGP - GP Assen : dal gatto al gabbiano - tutte le invasioni di pista degli animali : Il GP d'Olanda si è aperto con le prove libere 1 di Moto3. All'inizio della sessione, le telecamere hanno notato un gatto a bordo pista, probabilmente rimasto sul circuito dalla notte precedente. I ...

Il gatto chiude l'auto : i proprietari restano fuori : I vigili del fuoco di Arezzo sono dovuti intervenire sull'autostrada del Sole per aiutare due turisti rimasti chiusi fuori dalla loro auto, dopo che uno dei gatti che avevano lasciato nell'...

Bianco - sordo e indovino Il gatto Achille è una star : Oscar GrazioliOra che l'Italia è fuori dai giochi, ci si chiede chi vincerà i mondiali. Sarà CR7 (Cristiano Ronaldo) che, con le sue prodezze aliene, condurrà il Portogallo a sollevare la coppa? Sarà l'Argentina di quell'altro marziano di Messi? Forse prevarrà la fantasia del Brasile, il fraseggio ammaliante della Spagna, la solidità dei teutonici? Ben pochi hanno certezze, a parte Achille, il gatto Bianco che vive dentro il museo dell'Hermitage ...

Globi d'Oro. la stampa estera premia Paola Cortellesi per "Come un gatto in tangenziale" : di Paolo Travisi La sua Monica, nonostante la romanità del personaggio, è piaciuto così tanto ai giornalisti dell'Associazione stampa estera che hanno premiato la sua interprete: Paola Cortellesi. I ...