Il futuro di Balotelli secondo Vieira | “vuole andare via”

Nizza - Balotelli si presenta in ritiro ma il futuro è ancora tutto da decidere : Balotelli torna ad allenarsi con il Nizza dopo gli ultimi giorni caldissimi dopo che l’attaccante non si era presentato in ritiro. Lo scrive “Nice-Matin” e il profilo Twitter del club, SuperMario nella giornata di oggi si è allenato in palestra, sembra rientrare dunque il caso, nelle ultime ore erano arrivate pesanti critiche da parte dell’allenatore Vieira e dei tifosi. Ma continuano i contatti con il Marsiglia, il futuro ...

Dal Mondiale al futuro di Balotelli - Mancini svela : “Mario? Potrebbe tornare in Italia” : Ospite a Balalaika, il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato del match tra Colombia e Inghilterra soffermandosi anche sul futuro di Balotelli Il match tra Colombia-Inghilterra e il futuro di Mario Balotelli, sono questi i temi principali toccati da Roberto Mancini durante il programma Balalaika. Il commissario tecnico della Nazionale italiana si è soffermato sulla sfida vinta ai rigori da Kane e compagni, sottolineando ...

Quale futuro per Mario Balotelli? Il Marsiglia sembra mettere la testa avanti… : Mario Balotelli potrebbe rimanere in Francia anche nella prossima stagione, il Marsiglia sta tentando di piazzare il colpo in attacco L’Olympique Marsiglia al lavoro per strappare al Nizza Mario Balotelli. E’ l’indiscrezione di mercato pubblicata su ‘L’Equipe’ secondo cui il direttore sportivo dell’OM, Andoni Zubizarreta, sta lavorando per rafforzare il reparto d’attacco del club uscito sconfitto ...

Nazionale - Balotelli : “18 anni da non italiano. futuro? Chiedete a Salvini…” : Balotelli prova a prendere sulle spalle la Nazionale, nelle ultime amichevoli importanti prestazioni da parte dell’attaccante. In occasione della presentazione a Torino del libro “Demoni” il calciatore ha dato alcune indicazioni: “dove andrò a giocare? Chiedetelo all’avvocato Rigo (collaboratore di Raiola ndr). Anzi, a lui ho detto ‘Salvini lo sa dove io vado a giocare’ (e ride…). Io sono nato in Italia, ...

Balotelli risponde al ministro dell’Interno : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini“. risponde così, con tono alquanto sarcastico, Mario Balotelli alle domande sul proprio futuro e sulle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di consegnare all’attaccante la fascia di capitano della Nazionale. L'articolo Balotelli risponde al ministro dell’Interno: “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” ...

Il futuro di Balotelli ad un bivio : Super Mario di fronte ad un’importante scelta : Mario Balotelli si trova a dover decidere il proprio futuro, da parametro zero deciderà la prossima destinazione della sua carriera Mario Balotelli è tornato a far parlar di sè dopo aver riconquistato l’azzurro. La maglia della Nazionale è stata riconquistata grazie all’arrivo di Mancini nel ruolo di Ct, ma adesso va mantenuta con le prestazioni durante la stagione con il suo club. Già, chissà quale sarà il suo club. Super Mario è al ...