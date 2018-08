Il demofobo Scalfari e le sue omelie globaliste domenicali

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) Quelle dittature che minacciano la democrazia. Ecco il surreale titolo dell’omelia domenicale (dove si legge inoltre che “razzismo e populismo rappresentano l’intero schieramento gialloverde”) globalista delnonché teologo dei mercati apolidi Eugenio. L’ennesima orazione in difesa dei mercati e contro ogni forza e ogni idea che possa metterli in discussione, subito ostracizzata e bollata come razzista, populista, fascista e rossobruna. Addirittura, l’intrepido fiduciario dei mercati, il patrizio cosmopolita che pochi mesi addietro sosteneva che col governo gialloverde la plebe era ascesa al potere, richiama la presenza di una dittatura che minaccia la democrazia. Sic! Cioè una dittatura proletario-populista che minaccia la democrazia come scelta sovrana dei Mercati speculativi-finanziari e come autogoverno delle classi possidenti ...