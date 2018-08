Il 17 agosto a Castel di Tora si cena sotto uno splendido cielo stellato

Castello di Donnafugata aperto il 13 agosto : Il Castello di Donnafugata a Ragusa annuncia che in occasione delle festivita' di Ferragosto e' stata disposta l'apertura per lunedi' 13 agosto.

Santa Severa : tre giorni per festeggiare Ferragosto con gli spettacoli Danz'è al castello : NewTuscia Santa MARINELLA E' in programma un lungo Ferragosto al castello baciato dal mare: dal 14 fino al 16 agosto tre proposte imperdibili, per tutti i gusti e per passare insieme, tre serata all'...

CASTELLO ESTENSE - Martedì 14 agosto dalle 19.30 alle 23.30 tante iniziative anche con Moni Ovadia - Vittorio Sgarbi e Morgan : Per l'occasione sono in programma tariffe d'ingresso scontate , con la possibilità di scegliere tra visite guidate a tema, attività didattiche per famiglie e bambini, spettacoli itineranti nelle sue ...

A Castellaneta (Taranto) domenica 12 agosto c’è la Sagra più grande d’Italia e la più imitata : Castellaneta. Anche quest’anno sono oltre 200 gli addetti alla somministrazione dei prodotti enogastronomici per accontentare almeno una parte delle migliaia

A Castelnuovo di Farfa la cultura e l'arte si accendono di notte a ferragosto : La visita prosegue con la documentazione sulla botanica dell'ulivo sabino e la tradizione dell'olivicoltura, poi con la sala della memoria, dove il mondo dell'olio viene raccontato dalle voci e dalle ...

Musica dall’8 agosto a Castellaneta con Meeting of Friends Summer 2018 : Castellaneta. Anche questa estate Castellaneta si arricchisce con nuove situazioni Musicali: l’ormai classico appuntamento con “Meeting of Friends Summer”, giunto

Giovedì 9 agosto a Castel Sant’Angelo omaggio a Claude Debussy con il pianista Alessandro Stella per Sere D’Arte – ArtCity 2018 : Roma – Continua il grande successo di Sere D’Arte, la rassegna nell’ambito di Art City 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli,curata da Cristina Farnetti e dedicata alla musica classica e barocca con incursioni nel moderno e contemporaneo che prende vita tra le mura di Castel Sant’Angelo. Giovedì 9 agosto alle 21 appuntamento con Alessandro Stella, uno dei pianisti più di spicco del panorama ...

Primo weekend di agosto : maschere da tutta Italia a Casteldelfino per il carnevale estivo - a Coumboscuro il 42esimo Festenal : Si chiude questo week- end "Suoni dalle Colline di Langhe e Roero" dell' Alba Music Festival , con due spettacoli dedicati alla grande musica: dalle armonie dell'Opera alla vivacità di Samba, Bossa ...

1 agosto - La musica folk dei Tamburellisti di Torrepaduli al Lido Paradiso a Castellaneta Marina - Taranto - : A questa attività discografica il gruppo parallelamente è stato da sempre attivo con spettacoli dal vivo, dividendosi tra eventi in piazza, sagre ed esibizioni varie. Al Lido Paradiso i Tamburellisti ...

Mercoledì 1° agosto Rocco Papaleo sul palco del Castello di Monteriggioni : I biglietti senza prevendita possono essere acquistati anche la sera degli spettacoli presso la biglietteria, che apre un'ora prima degli spettacoli. Sono previste riduzioni per under 16 e over 65. ...

Castel Bolognese - Ra - : Dal 29 luglio al 2 agosto 2018 arriva il Cirque Bidon - Castel Bolognese - : La biglietteria, nel prato della Filippina a Castel Bolognese, sarà aperta tutte le sere degli spettacoli a partire dalle ore 20.30: biglietti 15 euro, ridotti 10 euro , 4-13 anni, , ingresso ...

Castellammare - Estate in città : 18mila euro per gli eventi. A Ferragosto spettacolo pirotecnico in villa comunale : La manifestazione sarà caratterizzata dall'esibizione di imperdibili spettacoli di artisti italiani, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, ...

Castelvetrano : il 4 e 5 agosto debutta Lux - lo spettacolo equestre di Giuseppe Cimarosa : Giuseppe Cimarosa ha preparato un altro racconto fatto di cavalli, uomini ed emozioni: è Lux, il nuovo spettacolo del Teatro equestre Cimarosa che debutterà il 4 agosto 2018 nel suo centro equestre di ...