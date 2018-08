Identificato l' uomo trovato ferito per strada e morto in ospedale

Seattle - Identificato uomo dell'aereo : ANSA, - WASHINGTON, 12 AGO - E' stato identificato quale Richard Russell l' uomo che ha 'rubato' un aereo passeggeri vuoto all'aeroporto di Seattle e si è poi schiantato in una vicina isola in quella ...

Dopo 17 anni è stato Identificato un uomo morto nell’attentato dell’11 settembre : I resti di un uomo morto durante l’attentato dell’11 settembre 2001 al World Trade Center di New York sono stati identificati Dopo diciassette anni grazie a un nuovo tipo di test del DNA. L’uomo aveva 26 anni, si chiamava Scott The post Dopo 17 anni è stato identificato un uomo morto nell’attentato dell’11 settembre appeared first on Il Post.