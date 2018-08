Ibiza | Ronaldo ricoverato Colpito da una polmonite

Ronaldo ricoverato per una polmonite a Ibiza : Il brasiliano Ronaldo è stato ricoverato in ospedale di Ibiza per una polmonite. A dare la notizia è il 'Diario' locale a cui fonti del Policlinico Nuestra Señora del Rosario hanno confermato la notizia. L'ex calciatore di Barca, Inter e Real si trovava da alcuni giorni in vacanza sull'isola (doive possiede una casa), ha cominciato a sentirsi male nel pomeriggio di venerdì andando a fare accertamenti al pronto ...

Cristiano Ronaldo : vacanze a Ibiza con la compagna Georgina Rodriguez : Cristiano Ronaldo fotografato a bordo di uno yacht a Ibiza con la sua fidanzata Georgina Rodriguez Come ormai sappiamo, vedremo spesso Cristiano Ronaldo in giro per l’Italia, visto che ora è ufficialmente un giocatore della Juventus. Intanto, il calciatore, si gode le vacanze a Ibiza insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez. Le foto dei due […] L'articolo Cristiano Ronaldo: vacanze a Ibiza con la compagna Georgina Rodriguez ...

Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo - incontro a Ibiza : sguardi compromettenti tra i due [FOTO] : Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo beccati insieme ad Ibiza. La sensuale argentina si è ritrovata nello stesso ristorante del calciatore della Juventus e non sarebbe passata inosservata a CR7: il portoghese avrebbe iniziato a guardare intensamente la modella. Sulla rivista Diva e Donna, che ha pubblicato le foto dell’incontro tra i due Vip, si legge: “a sentire i presenti, i loro sguardi si sono incrociati a ...

