I social dopo Facebook Co - Udine 20

Omicidio Ciatti - un anno dopo La fidanzata : «Io al processo. Le foto sui social? Non avrei dovuto pubblicarle»|Il ricordo : A un anno dalla morte del ragazzo di Scandicci, le parole di Ilaria Inverso: «Mi ha salvato lavorare con i bambini»

Il primo video su Facebook. Svolta social-pop di Conte dopo due mesi nell’ombra : Per due mesi è stato l’araba fenice della politica italiana: che ci fosse, ciascun lo diceva, dove fosse nessun lo sapeva. Sono trascorse giornate intere nelle quali l’agenda pubblica del presidente del Consiglio è restata vuota. Non si è mai seduto in un talk show. Bagni di folla e strette di mano? Preclusi. Certo, durante i vertici internazionali...

GF due mesi dopo - Matteo Gentili e Alessia Prete ancora insieme? La risposta sui social : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra i due gieffini: il bel veronese e la ragazza torinese hanno appena festeggiato...

Carlotta Zofkova ritrova suo padre/ La dorsista azzurra diventa contessina dopo la caccia sui social : dopo un'estenutante caccia sui social, Carlotta Zofkova ritrova suo padre mettendo così le mani sul titolo di contessina del nuovo italiano. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Raffaela e Andrea dopo il reality show - duro sfogo sui social : 'Non solo lacrime' : Raffaela Giudice e Andrea Celentano sono una delle coppie concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island, il reality show estivo più to di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia [VIDEO]. Li abbiamo ampiamente conosciuti e commentati per via del percorso televisivo vissuto dal giovane fidanzato che ha fatto fortemente discutere il pubblico. Come ben ricordiamo, Andrea si è avvicinato molto ad una tentatrice presente nel villaggio dei ...

Corona di nuovo con Jeremias Rodriguez : il commento alla foto crea il caos. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione - scoppia la polemica sui social : Metti un periodo complesso: ti lasci, decidi di andare a fare una vacanza, ti senti solo, incontri il tuo ex cognato. Metti pure che tu sei Fabrizio Corona e lui Jeremias Rodriguez, ed ecco qua che scoppia il caso. pochi giorni fa la pace con Nina Moric, Dopo anni di battaglia legale per l’affidamento del figlio Carlos. Oggi un tenero abbraccio in Salento con l’ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez e un commento tanto breve quanto emblematico: ...

'Reppati uno spinello' bufera social su Gemitaiz dopo gli insulti a Salvini : 8 Non accenna a placarsi la bufera social scatenata negli ultimi giorni dall'inasprirsi dello scontro mediatico, in atto ormai da più di un mese, tra Gemitaiz e Matteo Salvini. Nelle ultime ore anche molte testate giornalistiche di portata nazionale hanno iniziato a documentare la diatriba, tra queste pure il Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio per l'edizione cartacea e da Peter Gomez per quella on line, ha ...

Temptation Island 2018 : le reazioni sui social di alcuni volti noti dopo la quarta puntata del reality : Martina e Micheal al centro delle polemiche, Luigi Mastroianni difende Gianpaolo e lancia una frecciata a Sara Affi Fella.

Anna Lou Castoldi - figlia di Asia Argento e Morgan/ Imbratta bus Atac e posa sui social subito dopo? : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di Anna Lou Castoldi come una vandala pronta ad Imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:48:00 GMT)

Giada e Francesco - l'addio sui social dopo Temptation : i due si sarebbero separati : La quarta puntata di Temptation Island, in onda stasera in prime time su Canale 5, è molto attesa anche per il confronto al falò finale che ci sarà tra Giada e Francesco. dopo tre settimane di permanenza all'interno del villaggio delle tentazioni, i due si ritroveranno e avranno la possibilità di chiarirsi e capire come procedere: andare via insieme oppure uscire da soli. Le premesse non sembrano essere positive per questa coppia dato che, nel ...

Kim Kardashian magrissima su Instgram dopo i suoi allenamenti. E scoppia la polemica social : Nell'ultimo anno, Kim Kardashian si è dedicata alla sua forma fisica dopo essersi vista devastata da tremendi commenti sul suo aspetto in seguito ad alcune foto scattate dai paparazzi...

Sciatore scomparso nel 1954 sul Cervino - identificato 64 anni dopo grazie ai social : Risolto in pochi mesi (grazie ai social network) un giallo lungo sessantaquattro anni. È infatti grazie a un post pubblicato sui profili social della Polizia di Stato, che i resti di uno...