I clandestini in Italia con Blablacar. L’autista condannato per favoreggiamento : Non c’è buonafede che tenga. Dare un passaggio a uno straniero irregolare, anche senza sapere che lo sia, può costare carissimo. Lo ha scoperto sulla sua pelle un ragazzo Italiano di 26 anni che lo scorso venerdì è stato fermato al traforo del Monte Bianco. A bordo dell’auto che guidava c’erano due cittadini extracomunitari, irregolari sul territor...

Marcinelle - Moavero : tragedia dell’immigrazione. La Lega lo attacca : irrispettoso paragonare italiani ai clandestini : Il paragone degli emigrati italiani del secolo scorso con i migranti che sbarcano sulle nostre coste, ispirato al ministro degli Esteri dall’anniversario della strage di Marcinelle, spacca il governo. Quel parallelismo è giudicato offensivo dalla Lega che ribatte con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: «Paragona...

Salvini chiude l'Italia ai clandestini : schierata la polizia al confine : Fedriga e Salvini chiudono le porte ai clandestini. Lo dicono i numeri. Sono infatti 1.144 gli stranieri irregolari rintracciati dalla polizia di frontiera tra le province di Trieste e Gorizia.Spesso ci si limita a parlare della rotta meridionale delle migrazioni. Quella, per intenderci, che dalla Libia (o dall'Africa in generale) porta via mare i migranti fino alle nostre coste. Eppure il Friuli Venezia Giulia sa bene quali possano esserei ...

Migranti - Salvini : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Filippo Facci - perché con Salvini all'Interno i clandestini si preparino a lasciare subito l' Italia : C' è un Salvini che annuncia - di sicuro - ma c' è anche un Salvini che fa. Allo stesso modo, nel governo, c' è un libro dei sogni - di sicuro - ma c' è anche un libro già scritto, già letto, con ...