http://feedproxy.goo

: HTC svela gli smartphone che riceveranno #Android 9 Pie: Google ha rilasciato la versione… - giannifioreGF : HTC svela gli smartphone che riceveranno #Android 9 Pie: Google ha rilasciato la versione… - AndroidNewss : #news #HTC svela i quattro smartphone aggiornabili ad #Android Pie 9.0 – HWBrain - AppleFeedNews : HTC svela i quattro smartphone aggiornabili ad Android Pie 9.0 - -

(Di domenica 12 agosto 2018) Google ha rilasciato la versione stabile di9 Pie per Google Pixel/XL e Google Pixel 2/XL, nella stessa data anche Essential Phone ha ricevuto l’update ed HTC hato gliche saranno aggiornati.9 Pie è stato rilasciato da pochi giorni e i produttori che hanno partecipato al programma Beta stanno ancora utilizzando le versioni non stabili come OnePlus 6 su cui gira attualmente la versione beta 3, mentre il Nokia 7 Plus ha appena ricevuto la versione beta 4. HTC ha rivelato quale dei suoiriceverà l’aggiornamento ad9 Pie. We're pleased as pie to confirm updates toPie for the HTC U12+, U11+, U11, and U11 life (One). Timeframes for roll-out will be announced in due course. We can't wait to know what you think of Google's freshest slice of! pic.twitter.com/mPJePFegne — HTC (@htc) ...