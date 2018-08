Higuain non basta al Milan | ko 3-1 contro il Real

Milan - Gattuso contento a metà : “siamo sulla strada giusta per avvicinarci alla Juve. Higuain? Da solo non basta” : L’allenatore rossonero ha analizzato la sconfitta subita al Bernabeu contro il Real Madrid, soffermandosi anche sulla prestazione di Higuain Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, vista la buona prestazione mostrata dalla squadra rossonera. Il Milan esce sconfitto per 3-1 dal Bernabeu, un ko pesante nel risultato per quanto visto in campo. Spada/LaPresse Ottimo il primo tempo degli uomini di Gattuso, macchiato ...

Real Madrid-Milan 3-1 : Higuain gol non basta. Reti di Benzema - Bale e Mayoral : Vince il Real ma, risultato a parte, può sorridere anche il Milan. Perché se al Bernabeu il nuovo centravanti rossonero Gonzalo Higuain buca subito la porta e la banda Gattuso se la gioca alla pari ...

Real Madrid-Milan 3-1 : Higuain non basta. Buona prova dei rossoneri [GALLERY] : 1/11 Spada/LaPresse ...

Higuain non basta al Milan - il Real Madrid vince il Trofeo Bernabeu : La rete all'esordio di Gonzalo Higuain non basta al Milan per conquistare il 39/o Trofeo Bernabeu. I rossoneri vengono sconfitti 3-1 dal Real Madrid con i gol di Benzema, Bale e Mayoral. Botta e ...

Calciomercato - gli attaccanti centrali non vanno più di moda? Ronaldo e Higuain le eccezioni : Una tendenza assodata del Calciomercato estivo 2018: il centravanti sembra non vada più di moda. Le big europee, infatti, non investono sulle punte. Non perché non ci siano , anzi, , più che altro ...

Asta Fantacalcio : non solo Higuain - i giocatori del Milan da prendere : Negli ultimi giorni è stata una delle squadre più attive sul calciomercato di serie A. Parliamo ovviamente del Milan di Rino Gattuso, che con il doppio colpo Higuain e Caldara sogna di tornare a lottare per il tricolore. A giorni tanti italiani si ritroveranno per fare l'Asta del Fantacalcio e come al solito in tanti punteranno anche sui top player di questo Milan. Ma quali sono i cinque migliori giocatori rossoneri sui quali puntare? Proviamo a ...

Milan : che colpo Higuain - ma il calciomercato rossonero non si ferma qui : Fermo ai box per settimane in attesa delle decisioni del Tas di Losanna per la partecipazione alla prossima Europa League, risultate poi favorevoli, il Milan ha modificato l’asset societario (nominato Paolo Scaroni alla presidenza, l’ex Leonardo entra nella dirigenza) e da pochi giorni è molto attivo nel calciomercato. Il club Milanese è stato immediatamente protagonista ed il lungo ed articolato intreccio con la Juventus ha subito portato ad un ...

Higuain al Milan - il Pipita capocannoniere? La quota è interessante : Gonzalo Higuain è il nuovo attaccante del Milan. Con lui i rossoneri trovano una punta di livello mondiale. L’eventualità che l’argentino – capocannoniere in Serie A nella stagione 2015/16 quando con il Napoli mise a segno il record ancora imbattuto di 36 reti – riesca a diventare ancora una volta re dei bomber (l’ultimo Milanista a vincere il titolo è stato Andriy Shevchenko nel lontano 2004) è quotato a ...

Higuain-Caldara - Shevhcenko applaude il Milan : “Gonzalo sposta davvero gli equilibri - ma non paragonatelo a me” : L’attuale commissario tecnico dell’Ucraina ha parlato della maxi operazione messa in piedi da Milan e Juventus, applaudendo i rossoneri Un’operazione complessa ma al tempo stesso affascinante, che riaccende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Lo scambio tra Milan e Juventus è adesso ufficiale, Bonucci torna in bianconero e la coppia Higuain-Caldara sposa il nuovo corso del club di Elliott, regalando sorrisi ed ...

Calciomercato Milan - ufficiale l’arrivo di Higuain : i bookies fissano la quota per il titolo di capocannoniere : Vale 7.50 la posta la vittoria di Higuain della prossima classifica dei marcatori in serie A, meglio di lui solo Ronaldo e Icardi Gonzalo Higuain è il nuovo attaccante del Milan. Con lui i rossoneri trovano una punta di livello mondiale. L’eventualità che l’argentino – capocannoniere in Serie A nella stagione 2015/16 quando con il Napoli mise a segno il record ancora imbattuto di 36 reti – riesca a diventare ancora ...

Calciomercato 2018 - Higuain e i suoi fratelli : gli affari non finiscono mai : E' un mercato che sembra non finire mai, pieno di colpi di scena. E ognuno al centro dell'attenzione, a turno. Come se fosse una vetrina, di quelle di altissima moda. Ora è il turno del Milan con il ...

Juve - Allegri : "Bonucci non è cambiato - resta importante. Ringrazio Higuain - ci ha dato tanto" : Il tecnico bianconero: "Leonardo non è cambiato e il Milan ha preso un grande attaccante. Spiace per Caldara"

Non solo Higuain e Caldara : Leonardo ‘sonda’ un altro grande colpo per il Milan : Higuain, Caldara e Bonucci tengono banco nelle ultime ore, ma il calciomercato del Milan non si focalizza solo su questi nomi illustri Il Milan in queste ore è impegnatissimo sul fronte Higuain, Caldara e Bonucci. Il neo dirigente rossonero Leonardo però, non intende distogliere gli occhi da un altro obiettivo del club in questo caldo calciomercato estivo. Sì perchè, oltre al centravanti ed al difensore centrale, il Milan dovrà lavorare ...

Higuain al Milan?/ Ultime notizie : il Pipita non vuole il prestito e chiede un aumento - brusca frenata : Higuain al Milan, no al prestito: calciomercato Ultime notizie, brusca frenata all'affare. L'attaccante della Juventus chiede anche un aumento di stipendio(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:47:00 GMT)