Harry ti presento Sally film stasera in tv 12 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @Streetfightman: Questa sera su @RaiTre: “harry ti presento Sally” (commedia romantica del 1989). Diretto da Rob Rainer con Meg Ryan, Ca… - ifilmdavedere : RT @Streetfightman: Questa sera su @RaiTre: “harry ti presento Sally” (commedia romantica del 1989). Diretto da Rob Rainer con Meg Ryan, Ca… - Streetfightman : Questa sera su @RaiTre: “harry ti presento Sally” (commedia romantica del 1989). Diretto da Rob Rainer con Meg Ryan… - cinemaniaco_fb : Harry ti presento Sally: le migliori frasi dal film -

(Di domenica 12 agosto 2018)tiè ilin tv domenica 122018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Rob Reiner ha come protagonisti Meg Ryan e Billy Crystal. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVtiin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: WhenMet… GENERE: Commedia, Sentimentale ANNO: 1989 REGIA: Rob Reiner CAST: Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Franc Luz, Tracy Reiner, Kyle T. Heffner, Gretchen Palmer, Joe Viviani, Frances Chaney DURATA: 92 Minutitiin tv:E’ possibile ...