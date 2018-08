Grillo punge il governo | In questi tempi di crisi euro l' ombra costa un euro

Grillo punge il governo : "In questi tempi di crisi l'ombra costa un euro" : Beppe Grillo torna a fare quello che più gli riesce meglio: il comico. Così dopo il video nel quale prende in giro Matteo Salvini e la sua stretta sui migranti , il garante del Movimento Cinque Stelle ...

Grillo punge il governo : "In questi tempi di crisi ?l'ombra costa un euro" : Beppe Grillo torna a fare quello che più gli riesce meglio: il comico. Così dopo il video nel quale prende in giro Matteo Salvini e la sua stretta sui migranti, il garante del Movimento Cinque Stelle torna all'attacco.Come? Con un video pubblicato sulla sua pagina di Facebook. Il filmato è muto, forse per evitare di criticare troppo il governo, ma mostra Beppe Grillo mentre chiede una sorta di "tassa" per poter mettere i piedi all'ombra, "ombra ...