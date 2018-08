Grillo e la gag in spiaggia | un euro ai bagnanti che vogliono la “sua” ombra E su

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) Nuova scenetta comica indi Beppe, dopo quella in cui fingeva di chiamare Salvini al telefono chiedendogli di fare qualcosa per la presenza di stranieri in riva al mare. Questa volta il video su Facebook recita “Tempi di crisi”. Il garante del M5s è seduto sulla sdraio nell’attesa di riscuotere i soldi di chi approfitta del fresco del suo ombrellone. L'articoloe la gag in: unaichela “sua”. E su Facebook scrive: “Tempi di crisi” proviene da Il Fatto Quotidiano.