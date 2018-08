Grande freddo tra Lega e Forza italia | braccio di ferro dall' Abruzzo alla Rai

huffingtonpost

(Di domenica 12 agosto 2018) Strappi continui. Tensione costante, avvertimenti reciproci. E, sottotraccia, il tentativo di non rompere davvero. Procede così il bollente ferragosto del centrodestra. Sulle prossime regionali del 21 in(ma anche in Basilicata e Trentino Alto Adige) pende la minaccia delladi correre da sola. Sul grattacapo Rai, pesano le condizioni poste dasul nome di Marcello Foa. Gli azzurri sperano che la partita della prossima legge di bilancio scavi un solco nel governo gialloverde: Salvini "chiuda" con il M5s, è l'appello di Antonio Tajani. Ma la, con un dirigente autorevole come Giancarlo Giorgetti, avverte che il governo avrà vita "non breve" e che sulle alleanze nulla è scontato, anche perché ormai "il centrodestra è una categoria dello spirito".Il sottosegretario, plenipotenziario di Salvini a Palazzo Chigi, in ...