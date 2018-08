Gp Austria | Vince Lorenzo su Marquez che allunga in testa

Gp d’Austria - ruggito Ducati Lorenzo vince su Marquez foto Dovizioso terzo - Rossi sesto : Un vero corpo a corpo negli ultimi dieci giri tra i due spagnoli alla fine s’impone il pilota della Ducati. terzo posto per Dovizioso, sesto Valentino Rossi

MotoGP - GP Austria 2018 : Jorge Lorenzo vince il corpo a corpo con Marquez - terzo Dovizioso - sesto un generoso Rossi : In questo fine settimana era apparso chiaro che Marc Marquez (Honda) volesse vincere a tutti i costi il Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP, ma Jorge Lorenzo (Ducati) ha corso come un leone per rovinargli i piani, fino a centrare una vittoria davvero eccezionale, la terza di questo campionato. Il maiorchino risponde colpo su colpo al connazionale e lo precede di 130 millesimi, con un finale da cuore in gola, con sorpassi e ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia vince dopo un duello mozzafiato con Oliveira e torna in vetta al Mondiale. Marini 3° : Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia vince il GP d’Austria 2018 di Moto2 dopo un duello emozionante con il suo rivale diretto verso la corsa al titolo, il portoghese Miguel Oliveira. Completa il podio Luca Marini che precede Mattia Pasini. Un successo davvero importante per il portacolori del team Sky Racing VR46 (l’ottavo nella classe mediana) che ha gestito la gara in maniera impeccabile. Ha saputo non scomporsi ...

Moto3 - GP Austria. Bezzecchi vince e allunga nel mondiale. Secondo Bastianini : Marco Bezzecchi e Jorge Martin si ritrovano in prima fila, uno affianco all'altro, separati solo da 78 millesimi dopo la qualifica, da 3 punti in classifica e dai 18 punti di sutura che lo spagnolo ...

Jorge Lorenzo - GP Austria 2018 : “Arrivo al Red Bull Ring per vincere. Il Mondiale? Utopia” : Jorge Lorenzo (Ducati) sembra un lontano parente di quello che avevamo conosciuto ad inizio stagione. Il maiorchino appariva lento e insicuro sulla sua Ducati mentre ora è sicuro di sè e del suo potenziale, come ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. “Nelle ultime cinque gare sono il pilota che ha conquistato il maggior numero di ...

Andrea Dovizioso - GP Austria 2018 : “Questa pista ci favorisce e voglio vincere. Sul Mondiale..” : Andrea Dovizioso (Ducati) è sorridente e fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Il pilota romagnolo arriva dalla bella vittoria in Repubblica Ceca e farà di tutto per confermarsi su un tracciato che, storicamente, esalta la sua Desmosedici: “Sicuramente il successo di Brno mi ha regalato una bella iniezione di fiducia. Corriamo su una ...