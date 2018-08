Gp Austria | il trionfo di Lorenzo

MotoGp - in Austria trionfo di Lorenzo : 14.57 Ducati a segno in Austria sul circuito dello Spielberg, ma non con Dovizioso, che aveva vinto nel 2017, ma con Jorge Lorenzo, uscito vincitore da un duello fenomenale con Marc Marquez con una spettacolare serie di sorpassi e controsorpassi. Terza l'altra Ducati del 'Dovi' davanti al britannico Crutchlow. La gara si spezza subito in due. Davanti si staccano Marquez e le due Ducati di Lorenzo e Dovizioso. A -10 giri Lorenzo raggiunge e ...

Nibali ha vinto! Strepitoso Antonio al Giro d’Austria - primo trionfo da pro per il fratello di Vincenzo : Nibali ha vinto! Non Vincenzo, impegnato al Tour de France dove sta lottando per la maglia gialla (il siciliano sta dimostrando una buona condizione di forma ed è attesissimo per la tappa sul pavé prevista domenica), ma suo fratello Antonio che oggi ha conquistato il primo successo da professionista. Il 25enne, tra i pro dal 2015, in queste stagioni si è sempre distinto per la caparbietà e per il cuore che è solito mettere in ogni gara, ha ...

F1 - GP Austria - rivivi il trionfo di Max Verstappen e i momenti più belli della gara al Red Bull Ring [VIDEO] : Il week-end nero della Scuderia campione del mondo è stato completato dal ritiro inaspettato di Valtteri Bottas per una noia idraulica. Da sottolineare, inoltre, il quarto e quinto posto delle Haas ...