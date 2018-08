Google Maps rivela un pericoloso segreto militare | esiste un' altra area 51 al mondo?

Novità in vista per Google Maps : icone di navigazione e non solo : Google Maps potrebbe presto arricchirsi della funzione di pianificazione di gruppo e dell'opzione per personalizzare l'icona mostrata durante la navigazione. L'articolo Novità in vista per Google Maps: icone di navigazione e non solo proviene da TuttoAndroid.

Per Google Maps la Terra non è più piatta : Anche su Google Maps la Terra non è più piatta. L’ultimo aggiornamento dell’azienda di Mountain View ha infatti cambiato la prospettiva tramite cui osservare il nostro pianeta che oggi appare finalmente come un globo. 3D Globe, questo il nome, non è ancora disponibile per la versione mobile dell’applicazione ma, grazie a WebGL, funziona correttamente con tutti i principali browser. La novità ...

Roma - coltiva piante di cannabis ma Google Maps lo fa arrestare : coltivava painte di cannabis alte tre metri. Troppo per non essere intercettare dai satelliti di Google Maps che l'hanno rilevata e fotografata. Così è stata scovata dai Carabinieri della Stazione di ...

3D Globe Mode : su Google Maps la Terra non è più piatta : Con la nuova 3D Globe Mode, Google Maps mostra finalmente un globo e non una Terra piatta allo zoom out massimo.

Google Maps - la nuova modifica non piace a coloro che credono che la Terra sia piatta : 'Le attuali mappe del mondo sono una bugia' 'Le attuali mappe del mondo, Mercator Projection Map, utilizzate nelle scuole, nei libri di testo e invocate da milioni di persone ogni singolo giorno sono ...

Sapremo quanto resta di batteria a chi condivide la sua posizione su Google Maps : Pochi mesi fa, infatti, l'app di Google ha aggiunto la possibilità di conoscere i tempi di attesa al ristorante , e nelle grandi metropoli del mondo, come New York, Parigi, Madrid, Mosca, la ...

Le Google Maps sono diventate sferiche : (Foto: Google) La piattaforma di cartografia digitale e navigazione Google Maps è un’opera in continua evoluzione che fin dalla nascita si è arricchita di funzionalità e contenuti mese dopo mese, e nelle ultime settimane ha dato prova di sapersi rinnovare ultariormente con un paio di novità, delle quali una darà sicuramente qualche grattacapo ai terrapiattisti. Come ha riportato in queste ore da Venturebeat (ma il cambiamento sembra essere ...

La condivisione della posizione su Google Maps mostra ora la percentuale di batteria dei contatti collegati : Condividendo la posizione con un amico o un conoscente su Google Maps vi verrà ora segnalata anche la percentuale di carica della batteria residua.

Google rilascia (finalmente) il Navigatore per Google Maps Go : Google ha pubblicato sul Play Store l'applicazione Navigatore per Google Maps Go: l'app offre una navigazione GPS vocale passo passo ottimizzata per Android Go e non può essere utilizzata autonomamente.

Un fix per i glitch di Google Maps in Android Auto è in roll out : Google ha comunicato che è finalmente in roll out un fix per i glitch di Google Maps in Android Auto. Le prime segnalazioni risalgono allo scorso aprile ed il fix, atteso per giugno, sta finalmente arrivando.

Google Maps sul web notifica quando è ora di uscire per non fare tardi agli appuntamenti : La versione web di Google Maps è ora in grado di inviare notifiche all'utente quando è "Ora di uscire", per aiutarlo a non arrivare in ritardo agli appuntamenti. Da oltre un anno il client web di Google Maps si è arricchito delle notifiche, anche se inizialmente erano riservate alle Guide Locali e non erano particolarmente utili.

Vede passare la Google Car e reagisce così : scatta la censura nella Street View su Maps : Da quando è attivo il servizio Maps di Google , con la possibilità della funzione Street View , avvistare una Google Car , che riprende le immagini dei luoghi in tutto il mondo, è sempre un evento che desta curiosità. I più esibizionisti, inoltre, probabilmente fremono per apparire sul web, ma c'è chi ha deciso di andare oltre, preparandosi ad apparire nelle riprese ...

Google Maps permette ora di votare un luogo direttamente dalle notifiche : Google Maps diventa ancora più smart e permette adesso di lasciare un voto per un luogo visitato direttamente dalla tendina delle notifiche, senza dover