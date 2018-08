Golf | Europei | azzurri sul podio | è bronzo a Glasgow

Golf : Europei a Glasgow - bronzo azzurri : ANSA, - ROMA, 12 AGO - Podio anche per il Golf azzurro agli Europei di Glasgow. Nel torneo maschile l'Italia 2 con Francesco Laporta e Alessandro Tadini ha conquistato la medaglia di bronzo dopo aver ...

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini - bronzo fantastico! Sconfitti gli spagnoli Ben Tarrio e Borda nella finale per il terzo posto : L’Italia vola sul podio nel Golf agli European Team Championships 2018 di Glasgow, in Scozia. Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno conquistato una strepitosa medaglia di bronzo nella gara maschile, grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto contro gli spagnoli Santiago Ben Tarrio e Daniel Borda. Una sorta di rivincita tra Italia e Spagna, dopo la semifinale beffarda in cui i due azzurri hanno patito un calo di tensione ...

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini sconfitti dagli spagnoli Oriol e Fernandez. Ora è sfida per il bronzo con Ben Tarrio e Borda : Il sogno di Francesco Laporta e Alessandro Tadini sfuma sul più bello. I due azzurri hanno ceduto contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez nella semifinale degli European Team Championships 2018 di Golf a Glasgow (Scozia), al termine di un match in cui a lungo sono rimasti in vantaggio, incassando la rimonta nelle buche conclusive. Laporta e Tadini hanno preservato a lungo un margine di sicurezza sugli avversari grazie ad una partenza ...

Golf - Europei 2018 : Francesco Laporta e Alessandro Tadini a caccia di un’impresa leggendaria! La sfida ad Oriol e Fernandez vale una medaglia : C’è aria di impresa al Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia), dove Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno tutta l’intenzione di conquistare una medaglia storica agli European Team Championships 2018. La coppia azzurra è reduce da tre splendide vittorie nella fase a gironi. E nell’ultima sfida del gruppo B hanno superato in rimonta i britannici Syme e Johnston in un confronto al cardiopalma, che ha visto gli ...

Golf - Europei 2018 : Tadini-Laporta - CHE IMPRESA! Battuti i britannici Syme-Johnston : è semifinale! : Epica impresa di Francesco Laporta e Alessandro Tadini agli European Team Championships 2018. La coppia italiana ha sconfitto i britannici Connor Syme e Liam Johnston in una sfida al cardiopalma, in cui sono andati sotto di 2 punti alla buca 10 e sono stati costretti a compiere una rimonta epocale, che evidenzia la tenuta fisica e mentale di due atleti che si sono esaltati proprio nel momento più importante. L’aggancio è arrivato alla ...

Golf - Europei 2018 : Laporta-Tadini in semifinale. Data - programma - orario d’inizio - tv e avversari : sfida a Oriol-Fernandez : Francesco Laporta e Alessandro Tadini oggi hanno compiuto una vera e propria impresa agli Europei 2018 di Golf che si stanno svolgendo a Glasgow all’interno della cornice degli European Championships. La coppia azzurra si è qualificata alle semifinali sconfiggendo i britannici Syme e Johnstone, entrando così tra i migliori quattro della rassegna continentale e ora se la dovranno vedere contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez per ...

Golf - Europei 2018 : Francesco Laporta e Alessandro Tadini sognano ancora! Fuori dai giochi Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli : Il sogno di Francesco Laporta e Alessandro Tadini prosegue dopo la seconda giornata della fase a gironi del Golf agli European Team Championships 2018 di Glasgow (Scozia). Sul percorso par 72 del Gleneagles PGA Centenary Course, la coppia italiana ha impartito un’altra lezione agli avversari, chiudendo la pratica con una buca di anticipo contro i britannici Rhys Enoch e Charlie Ford e restando a punteggio pieno nel gruppo B in compagnia di ...

Golf - Europei 2018 : Francesco Laporta e Alessandro Tadini superbi! Che lezione all’Irlanda! Passo falso per Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi : Avvio in agrodolce per l’Italia nella prima giornata dedicata al Golf negli European Championships 2018 di Glasgow (Scozia). Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno conquistato una splendida vittoria contro il team irlandese composto da Neil O’ Briain e Michael Hoey, portando a casa i primi 2 punti con una buca di anticipo grazie ad uno sprint finale davvero entusiasmante che ha fiaccato la resistenza della coppia avversaria. ...

Golf - Europei 2018 : Georgia Hall e Laura Davies senza rivali? Islanda e Francia puntano al colpaccio : C’è una squadra senza rivali nel torneo femminile di Golf degli European Team Championships 2018. Sul percorso par 72 del Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia) le padrone di casa britanniche Georgia Hall e Laura Davies partono ampiamente con i favori del pronostico in un torneo che potrebbe rivelarsi davvero a senso unico. La Hall, d’altra parte, è reduce dal trionfo nel British Open 2018, primo Major della sua ...

Golf - Europei 2018 : Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi a caccia del podio contro i britannici - chance anche per Laporta e Tadini : L’Italia si gioca due carte da podio nel Golf agli European Team Championships 2018. Da mercoledì 8 a domenica 12 agosto, ben 16 coppie si daranno battaglia sul percorso par 72 del Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia) all’interno di un format che promette spettacolo ed emozioni. Le coppie, infatti, saranno suddivise in 4 gruppi composti ciascuno da 4 componenti e soltanto la prima classificata di ogni girone avrà ...

