Giusy Ferreri | a quasi un anno dal parto | foto della figlia | le parole

Giusy Ferreri 'presenta' per la prima volta la figlia : "Il mio incantevole amore" : La cantante siciliana, regina delle classifiche estive con 'Amore e Capoeira', si immortala sui social insieme alla piccola...

Irama perde la vetta della classifica Fimi a favore di Travis Scott; Giusy Ferreri vince ancora tra i singoli : Dopo 9 settimane alla posizione numero 1, Irama perde la vetta della classifica Fimi e scala al secondo posto. Plume, il suo album rilasciato lo scorso 1° giugno con Warner Music, ha debutto al primo posto in classifica e lì è rimasto fino alla scorsa settimana. Nella nuova classifica Fimi degli album più venduti in Italia, Irama occupa il secondo posto. La decima settimana consecutiva in classifica vede Plume scendere dalla medaglia d'oro a ...

Giusy Ferreri E TAKAGI & KETRA/ Protagonisti con "Amore e capoeira" : "Lei ha spaccato il pezzo" (Battiti Live) : GIUSY FERRERI e TAKAGI & KETRA con la loro "Amore e Capoeira" faranno ballare la piazza di di Battiti Live 2018, in onda su Italia 1. Ecco le ultime rivelazioni della cantante (Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:18:00 GMT)

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra / Secondo figlio per la cantante dopo l'ultimo successo? (Battiti Live) : Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la loro "Amore e Capoeira" faranno ballare la piazza di di Battiti Live 2018, in onda su Italia 1. Ecco le ultime rivelazioni della cantante (Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Irama e Giusy Ferreri re e regina dell’estate nella prima classifica Fimi d’agosto con Plume e Amore e Capoeira : Una prima classifica Fimi d'agosto quasi invariata conferma il primato di Irama con l'album Plume: il disco che il giovane cantautore ha inciso e pubblicato su etichetta Warner durante la sua permanenza nell'ultima stagione del talent show Amici di Maria De Filippi, che ha vinto lo scorso giugno, non accenna a lasciare la cresta dell'onda. Anche nelle rilevazioni di di GfK Retail and Technology Italia sulle vendite dal 27 luglio al 2 agosto ...

Giusy Ferreri E TAKAGI & KETRA/ “Amore e Capoeira” supera le 50 milioni di visualizzazioni (Battiti Live 2018) : GIUSY FERRERI e TAKAGI & KETRA con la loro "Amore e Capoeira" faranno ballare la piazza di Ostuni in occasione della prima tappa del Battiti Live 2018, in onda su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:50:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018 - OSTUNI / Cantanti e diretta 28 Luglio : Giusy Ferreri e Takagi & Ketra - la hit dell'estate : BATTITI LIVE 2018, la prima tappa da OSTUNI in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Italia 1: diretta e Cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra/ La loro “Amore e Capoeira” è la hit dell'estate? (Battiti Live 2018) : Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la loro "Amore e Capoeira" faranno ballare la piazza di Ostuni in occasione della prima tappa del Battiti Live 2018, in onda su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:55:00 GMT)

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri : Cristiano Malgioglio in un’intervista rilasciata a “Rolling Stone”, senza troppi discorsi ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta in particolare ha riguardato Giusy Ferreri, attualmente in testa alle classifiche con “Amore e Capoeira. Alla domanda “ha qualche sassolino da togliersi?” Maglioglio ha risposto “Solo uno: quando abbiamo fatto X Factor, grazie a me la signora Giusy Ferreri ...

FEDERICA ABBATE/ Vince il premio per gara giovani : è autrice per Fedez e Giusy Ferreri (Wind Summer Festival) : FEDERICA ABBATE, stasera sul palco del Wind Summer Festival, si è lanciata nel mondo della musica in prima persona, senza scrivere più per gli altri. Oltre 400 milioni di visite su YouTube.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:11:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Video - cantanti e pagelle : Giusy Ferreri regina dei tormentoni - Ofenbach al top : Wind Summer Festival 2018, cantanti e pagelle 26 Luglio: fra i top Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, pronti a dominare la classifica dei tormentoni con “Amore e capoeira”.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 05:13:00 GMT)

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri : «Se non era per me stava ancora alla Esselunga» : Cristiano Malgioglio spara a zero su tutti. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, il paroliere senza peli sulla lingua ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta ...

Takagi e Ketra con Giusy Ferreri/ La cantante : “Il singolo mi ha gasato fin da subito” (Wind Summer Festival) : Video, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri sono pronti a prendersi l'estate con il brano 'Amore e Caoeira', presentato al Wind Summer Festival 2018 a Roma.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:23:00 GMT)

TAKAGI E KETRA CON Giusy FERRERI/ Video : "L'estate è nostra!" - nuovo tormentone? (Wind Summer Festival 2018) : Video, TAKAGI e KETRA con GIUSY FERRERI sono pronti a prendersi l'estate con il brano 'Amore e Caoeira', presentato al Wind Summer Festival 2018 a Roma.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:54:00 GMT)