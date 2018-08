Giovanni Toti | ' Tajani o Galliani non bastano | FI ha bisogno di congressi e primarie'

Giovanni Toti si fa il suo partito per il 2010 : si chiamerà Movimento arancione : Il Movimento arancione, ha spiegato l' ex Direttore di Studio Aperto, è 'una grande esperienza civica che potrà dare tanto al centrodestra italiano in termini di proposta politica e di classe ...

Nasce il Vivaio Liguria di Giovanni Toti : Nuovo laboratorio politico in Regione. Nasce “Vivaio Liguria”, il raggruppamento politico di tutte le liste civiche “arancioni” volute dal governatore

Centrodestra - Giovanni Toti : al via la prima riunione del movimento 'arancioni' : Tra gli interventi, quello di Paolo del Debbio dal titolo 'Nuovi orizzonti della politica tra etica ed economia', seguito da quello di Mario Giordano, 'Il populismo della Casta'. Michela Morizzo di ...

Giovanni Toti si difende : ”non voglio stare con la Lega da succube” : Forza Italia si interroga dopo il turno di ballottaggio. Sul banco degli imputati finisce anche Giovanni Toti, considerato filoleghista. “Oggi

Forza Italia e il fuggi fuggi verso la Lega - Giovanni Toti avverte Silvio Berlusconi : 'Così stiamo morendo' : 'Così Forza Italia rischia l'estinzione'. È Giovanni Toti a lanciare l'allarme verso Silvio Berlusconi , nel giorno dei ballottaggi alle Comunali e al termine di una settimana in cui molto si è detto ...

Giovanni Toti detronizza Silvio Berlusconi : 'Il futuro? Partito unico - ma senza annessioni' : Per il governatore della Liguria, con Salvini 'è finito il bipolarismo della seconda Repubblica, e questo pone domande sul futuro di ciascuna forza politica '. Su Forza Italia, spiega, 'deve sapersi ...

Giovanni Toti : «Salvini con il centrodestra vince - ora partito unico senza annessioni» : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...