Giorgetti teme un attacco dei fondi speculativi all' Italia a fine agosto

(Di domenica 12 agosto 2018) "Aci aggrediranno, può accadere quello che è successo a Berlusconi sette anni fa. E l'opposizione, in crisi, farà di tutto per saltarci addosso". È L'allarme che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti affida alle colonne di Libero nella convinzione che "L'Europa e le elìte temono questo governo" legastellato. Giorgetti si dice "preoccupato il giusto. L'- spiega - io me lo aspetto, i mercati sono popolati da affamatiche scelgono le loro prede e agiscono. Abbiamo visto cos'è accaduto anel '92 e sette anni fa con Berlusconi. In estate ci sono pochi movimenti nelle Borse, è un periodo propedeutico a iniziative aggressive nei confronti degli Stati, guardi ...