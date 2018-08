Ginnastica | Europei 2018 | Finali di Specialità Poker Petrounias agli anelli | doppio oro

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Sfida tra i seniores - che lotta per le medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi domenica 12 agosto si disputano le Finali di Specialità all’SSE Hydro di Glasgow. L’Italia si gioca le sue chance di medaglie con gli juniores in mattinata: Nicolò Mozzato e compagni puntano al podio per rimpinguare il medagliere. Nel pomeriggio spazio ai seniores, purtroppo senza italiani in gara. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia spaziale con gli juniores - Mozzato e De Rosa d’oro tra sbarra e cavallo! Quattro medaglie azzurre : Italia da sogno agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. I nostri juniores hanno letteralmente incantato nella mattinata riservata alle Finali di Specialità e hanno ulteriormente rimpinguato il bottino dopo che venerdì avevamo conquistato l’oro nel concorso generale con Nicolò Mozzato e il bronzo a squadre. Proprio lo stesso veneziano si esalta vincendo il titolo alla sbarra e l’argento al corpo libero, mentre ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le Finali di Specialità (12 agosto). Programma - orario d’inizio - tv e italiani in gara (juniores e seniores) : oggi domenica 12 agosto si concludono gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Giornata interamente dedicata alle Finali di Specialità: al mattino toccherà agli juniores, pomeriggio tutto per i seniores. Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro, l’Italia sarà purtroppo presente soltanto tra gli under 18 e ci giochiamo delle importanti carte da medaglia: Nicolò Mozzato, dopo aver vinto l’oro all-around, va a caccia di ...

Ginnastica - Europei 2018 : la Russia vince la gara a squadre - tris della corazzata. Italia ultima con lo 0 di Russo e tanti errori : La Russia si laurea Campionessa d’Europa per la terza volta consecutiva nella gara a squadre maschile: un dominio persistente della corazzata dell’Est che anche all’SSE Hydro ha saputo dettare legge con grande personalità al termine di una gara bellissima e davvero molto tirata. Il quintetto ha faticato infatti a prendere il largo, tenuto a bada dalla Gran Bretagna fino all’ultima rotazione: le due squadre hanno infatti ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in DIRETTA. Russia a caccia dell’oro - Italia per l’onore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro si assegnano le prime medaglie seniores, si preannuncia grande spettacolo nella gara che premia la validità del movimento dell’intera Nazione. La Russia parte con tutti i favori del pronostico, Belyavskiy e compagni hanno tutte le carte in regola per dettare legge e confermarsi sul trono ma la corazzata ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi la finale a squadre - Russia favorita per l’oro. C’è anche l’Italia! : oggi pomeriggio (ore 14.00) si assegneranno le prime medaglie tra i seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. All’SSE Hydro di Glasgow andrà in scena l’attesissima finale a squadre, che premia la validità del movimento di un’intera Nazione e sulla carta l’oro sembra essere già al collo della Russia, una vera e propria corazzata chiamata a dominare con le sue stelle di lusso: David Belyavskiy, Artur ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutti i qualificati alle Finali di Specialità juniores. Show totale dell’Italia : Oggi si sono disputate le qualificazioni juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile che hanno assegnato anche il titolo a squadre e quello all-around (finiti al collo della Russia e del nostro Nicolò Mozzato). Di seguito tutte le qualificate alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica mattina. CORPO LIBERO: ATLETA NAZIONE PUNTEGGIO Jamie Lewis Gran Bretagna 13.733 Andrin Frey Svizzera 13.666 Nicolò ...

Ginnastica - Europei 2018 : impresa pazzesca di Nicolò Mozzato - Campione d’Europa all-around! Italia di bronzo con la squadra : Nicolò Mozzato ha confezionato un’impresa davvero pazzesca all’SSE Hydro di Glasgow e si è laureato Campione d’Europa nel concorso generale tra gli juniores. Si tratta di un successo incredibile per questo ragazzo classe 2000 che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e si è messo al collo la medaglia d’oro al termine di una giornata campale che risolleva la nostra artistica maschile. Il veneziano ha totalizzato ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni juniores in DIRETTA. Nicolò Mozzato Campione all-around! Italia di bronzo con la squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi venerdì 10 agosto spazio alle qualificazioni juniores che varranno anche per l’assegnazione delle medaglie del concorso generale individuale e della gara a squadre. Sarà presente anche l’Italia con Lay Giannini, Edoardo De Rosa, Yumin Abbadini, Ares Federici e Nicolò Mozzato che puntano a fare una bella gara e che cercheranno di ...