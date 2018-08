Giancarlo Giorgetti a Pietro Senaldi | ' Centrodestra oggi è categoria dello spirito | non

Giancarlo Giorgetti : "A fine agosto i mercati ci attaccheranno" : A fine agosto "l'attacco io me lo aspetto, i mercati sono popolati da affamati fondi speculativi che scelgono le loro prede e agiscono. Abbiamo visto cos'è accaduto a fine agosto nel '92 e sette anni fa con Berlusconi. L'Italia è un grande Paese e ha le risorse per reggere, anche grazie al suo grande risparmio privato. Quello che mi preoccupa è che, nel silenzio generale, gran parte del risparmio italiano è stato ...

Giancarlo Giorgetti : 'Su Marcello Foa presidente Rai io spero che Berlusconi si penta' : Forza Italia e Pd continuano col chiedere un nome alternativo, appellandosi ai pareri di quei giuristi concordi sul fatto che Marcello Foa debba essere sostituito. Ma la Lega non molla. E, come ...

Giancarlo Giorgetti : 'Tra i ministri 5 Stelle la mia preferita è Giulia Grillo'. E sulla Raggi... : E' considerato il fulcro del governo giallo-verde, come lo era stato per tanti anni Gianni Letta per gli esecutivi del centrodestra. Per questo, ieri sera a Cervia c'era il pienone alla festa della ...

Giancarlo Giorgetti - la mossa estrema per salvare il centrodestra : l'indiscrezione su Foa e il leghista : Incassato il via libera del Cda della Rai sul nome di Marcello Foa come prossimo presidente, resta tutto da sciogliere il nodo dei voti necessari in Commissione Vigilanza, con il rischio sempre più ...

Giancarlo Giorgetti - la profezia sulla catastrofe dei mercati : 'Presto ci bombarderanno' : Pochi come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , sembrano avere la lucidità necessaria a palazzo Chigi per capire che le mosse in campo economico di questi giorni ...

Aerospazio : delega affidata al sottosegretario Giancarlo Giorgetti : Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state rese note svariate deleghe all’interno della formazione governativa. La delega relativa al settore aerospaziale è stata affidata, assieme ad altre, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo Giorgetti. Una delega importante per l’ASI e per le attività spaziali del Paese, come previsto dalla legge 7 del 11 gennaio 2018 sulla governance del settore ...

Giancarlo Giorgetti - missione in Russia il 12 luglio : incontro anche con Vladimir Putin? : ... il vicesegretario leghista, appassionato di calcio , noto tifoso del Southampton e del Varese, , sarà in Russia in qualità di sottosegretario con delega allo Sport e l'1 luglio dovrebbe assistere ...

Giancarlo Giorgetti - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Vedremo se dura l'asse tra Lega e M5s' : 'La vera opposizione è in Europa, in Italia non ne abbiamo'. L'immagine usata da Giancarlo Giorgetti sul palco di Pontida è forte, perché evoca indirettamente le ombre di complotti internazionali e ...

Giancarlo Giorgetti : 'Non siamo interessati a far entrare forzisti nella Lega' : Lega sopra il 29%, Forza Italia sotto il 10 . Tra i due partiti che nel centrodestra governano centinaia di amministrazioni locali s'è scavato un solco in termini di consensi enorme. E da settimane si ...

Intervista a Giancarlo Giorgetti : "Chiamatermi Pirlo" : Sul numero di Panorama in edicola da giovedì 21 giugno a tu per tu con il braccio destro e grande suggeritore di Matteo Salvini

Stadio della Roma - fango sulla Lega e Giancarlo Giorgetti : il gioco sporco per colpire il Carroccio : Nel titolo di prima pagina del Corriere della Sera di ieri, sulla retata per lo Stadio della Roma, c' è la palla di fuoco . Palla nel senso poco nobile di bugia grassa. Ma anche in quello di ...

Giancarlo Giorgetti - il colpaccio al ministero dell'economia : piazza il suo uomo a capo del fisco : Aumenta e non di poco il potere di influenza nel governo del leghista Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Se per riempire tutte le caselle dei ministri ci sono volute '...

Giancarlo Giorgetti - rabbia per i patti non rispettati non rispettati da Giuseppe Conte : Il governo ottiene la fiducia con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Ed è chiaro subito che in Senato la 'brasiliana' di Giuseppe Conte è troppo stretta. Alla maggioranza gialloverde ...