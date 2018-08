Genoa su Bertolacci | la posizione del Milan

Genoa - tutto su Bertolacci. Favilli e Lopez - ultimi dettagli : Andrea Bertolacci, 27 anni, attualmente al Milan. LAPRESSE Il maratoneta Favilli sta per raggiungere Genova. La trattativa per portare il giovanissimo bomber della Juve in rossoblù è finalmente ...

Il Genoa non molla Bertolacci : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Genoa non ha mollato e non mollerà il colpo su Andrea Bertolacci . Il centrocampista è tornato al Milan, ma il suo futuro è lontano da Milanello.

Milan - lunedì il futuro di Bertolacci : il Genoa aspetta : lunedì il Milan tornerà in Italia dopo la tournée americana e a quel punto valuterà il futuro di Andrea Bertolacci . Come scrive La Gazzetta dello Sport , il Genoa aspetta, ma Gattuso spinge per trattenerlo in rosa.

Genoa - non arriva Bertolacci : le mosse di Preziosi per centrocampo e difesa : Genoa due affari sembrano in dirittura d’arrivo per il Grifone, uno a centrocampo ed uno in difesa: la situazione Il Genoa si appresta a completare due operazioni importanti. A centrocampo sembra complicarsi l’arrivo di Bertolacci dal Milan. Il club rossonero vorrebbe far cassa dalla cessione del calciatore ed il Genoa sembra non voler soddisfare le richieste economiche dei milanisti. Dunque in arrivo c’è Montolivo, ...

Genoa - Preziosi vuole chiudere per Bertolacci nonostante Gattuso : Ultime sul futuro di Andrea Bertolacci , firmate La Gazzetta dello sport . Gattuso ha posto il veto alla cessione ma il Genoa non demorde, tanto che vorrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.

Milan - Bertolacci al Genoa? Forse no - arrivano importanti novità : Milan, Bertolacci continua ad impressionare Gattuso in allenamento ed il suo trasferimento al Genoa potrebbe dunque saltare definitivamente Il Milan è proprietario del cartellino di Andrea Bertolacci. Il centrocampista, che nella passata stagione ha giocato al Genoa nella passata stagione, è rientrato dal prestito unendosi al ritiro pre-campionato del club rossonero. Ebbene, in un primo momento Bertolacci sembrava essere tra i calciatori ...

Genoa - non solo Bertolacci : tre nomi per la mediana : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Genoa per rinforzare il centrocampo segue tre giocatori: Bertolacci del Milan, Krunic dell'Empoli e Barberis del Crotone.

Genoa : pressing alto sul Milan per Bertolacci : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Genoa è ancora interessato ad Andrea Bertolacci , che ha disputato l'ultima stagione in maglia rossoblù ma è di proprietà del Milan. Il Grifone sta lavorando per il trasferimento a titolo ...

Milan : il Genoa non molla Bertolacci : Nonostante ieri Andrea Bertolacci abbia iniziato il ritiro con il Milan, il Genoa non molla la presa sul centrocampista rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport , il club rossoblù sta infatti continuando il suo pressing sul giocatore romano per riportarlo in Liguria a titolo definitivo.