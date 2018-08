Garda | un' altra protesta degli immigrati | Stanchi di questa struttura di m

ilgiornale

(Di domenica 12 agosto 2018) Ci risiamo con la solita (ennesima)volta siamo sul lago di, dove 35 profughi hanno manifestato davanti all'albergo che li ospita. Il motivo? Lamentano condizioni di vita migliori.Glisono scesi dalle loro stanze da letto belli agguerriti e, davanti all'hotel Tre Lampioni di Toscolano Maderno, hanno iniziato a chiedere condizioni igienico-sanitarie dignitose e il rispetto dei tempi burocratici previsti per la valutazione del loro status. Ma i 35 profughi, tutti maschi dai 20 ai 30 anni e in ottima salute, non si sono limitati ai classici slogan.Per dare ancora più forza alle loro parole, hanno appeso sulla facciata dell'hotel un cartello che sui social (e non solo) sta facendo parecchio discutere. Ecco a voi il testo: "Siamo stufi di vivere inmerda di. Avete promeso (promesso, ndr) tante cose che non sono stato fatto ...