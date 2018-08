Fumettista italiano preso a sprangate perché gay | “Non mi sento più al sicuro”

fanpage

: RT @fumettologica: Un fumettista italiano aggredito in Belgio perché omosessuale - saravbsmith : RT @fumettologica: Un fumettista italiano aggredito in Belgio perché omosessuale - dogotea : RT @fumettologica: Un fumettista italiano aggredito in Belgio perché omosessuale - cymarysol : RT @fumettologica: Un fumettista italiano aggredito in Belgio perché omosessuale -

(Di domenica 12 agosto 2018) Mauro Padovani,residente in Belgio, ha denunciato di essere stato oggetto di una aggressione da parte dei vicini di casa, che già in passato si erano resi protagonisti di insulti a sfondo omofobo nei confronti suoi e del compagno. Su Facebook la denuncia: "In Belgio ci siamo sposati, ora non mial sicuro".