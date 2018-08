Friuli Venezia Giulia | Arpa | la qualità delle acque balneabili in regione è molto buona

Ambiente - Goletta verde : due criticità in Friuli Venezia Giulia : Secondo le analisi di Goletta verde di LegAmbiente sono due i punti “fortemente inquinati” nelle acque del Friuli Venezia Giulia: la foce del fiume Stella nella laguna di Marano e a Muggia la foce del rio Fugnan. In base ai campionamenti eseguiti risultano valori entro i limiti a Barcola, Sistiana Castelreggio, Marina Julia, Grado e a Lignano Sabbiadoro la foce del Tagliamento e la spiaggia sul lungomare Trieste. Il sindaco di ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : temporali sparsi da questa sera a sabato : Un Allerta “giallo” per possibili criticità idrogeologiche per temporali è stato emesso dalla Protezione Civile regionale dal pomeriggio di oggi fino alle ore 6.00 di sabato. Secondo le previsioni meteorologiche, a partire dalle ore 18.00 di oggi sulla regione saranno probabili rovesci e temporali sparsi, anche forti, alternati a fasi di tempo migliore. L’instabilità potrebbe essere più accentuata nella giornata di venerdì. La ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : prorogato lo stato di emergenza : È stata prorogato lo stato di emergenza “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici” il giorno 10 agosto 2017 nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. L'articolo Maltempo Friuli Venezia Giulia: prorogato lo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Friuli Venezia Giulia - speleologo intrappolato in una grotta del monte Canin : difficili operazioni di soccorso : Ci vorranno ancora alcune ore per liberare lo speleologo triestino ferito dopo essere caduto ieri in una grotta sotto la cima del monte Canin. Il salvataggio dovrebbe concludersi probabilmente a metà giornata. Il soccorso Alpino e Speleologico ha iniziato a lavorare verso le due di notte, per aprire una nuova uscita dalla grotta, e al momento sta ancora operando all’ingresso della grotta e nei punti più stretti all’interno con ...

Caldo : in Friuli Venezia Giulia attivo il piano di prevenzione dalle ondate di calore : “Per contrastare gli effetti delle ondate di calore del periodo estivo la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto un piano articolato che va dalla prevenzione all’eventuale gestione dell’emergenza che coinvolge tutta la popolazione e, in particolare, i soggetti più fragili. Un modello di gestione che ci porta all’avanguardia a livello nazionale per questo genere di emergenze“: lo ha dichiarato il vicegovernatore ...

I primi cuccioli di lupo in Friuli Venezia Giulia dopo 90 anni : Sei cuccioli di lupo sono nati in Friuli Venezia Giulia, nella zona dei Magredi pordenonesi. "Si tratta molto probabilmente - spiega Stefano Filacorda, coordinatore dei progetti di ricerca sulla fauna selvatica dell'Università di Udine - dei primi lupacchiotti nati nella regione da oltre 90 anni: la specie, infatti, era scomparsa già a inizio Novecento. L'ultimo lupo abbattuto nel nord est dovrebbe riferirsi al 1931 ...

Anticipazioni Stagione 2018-2019 Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia : ... diretto da Franco Pero ma anche altri due grandi spettacoli sono prodotti dallo Stabile: "Un momento difficile" di Furio Bordon con Massimo Dapporto e Ariella Reggio e "Salome" di Wilde diretto da ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : possibili criticità idrogeologiche e temporali forti : Allerta Meteo della Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia per possibili criticità idrogeologiche: l’avviso (codice “giallo“) è valido dal pomeriggio di oggi fino all’intera giornata di domani. Sulla regione sono attesi temporali sparsi, anche forti, alternati a miglioramenti. L’assenza di sistemi frontali ben definiti rende la previsione decisamente incerta, sia per i tempi che per i ...

Friuli Venezia Giulia - la giunta leghista cancella il divieto di avere incarichi in Regione per chi milita in un partito : È prematuro dire se siano già cominciate le prove generali per la spoil system nel sistema di potere friulano o se si stia preparando una forma più invasiva di ingerenza dei partiti nella macchina burocratica della Regione Friuli Venezia Giulia. O peggio ancora se un drappello di dirigenti politici sia pronto a trovare remunerativi impieghi nell’apparato amministrativo piuttosto ricco di una Regione a statuto speciale. Di certo la ...

INVALSI/ Sarà il Friuli-Venezia Giulia a salvare la scuola italiana? : Sulla base del rapporto INVALSI 2018 si conferma la grande variabilità di risultati tra scuole e tra nord e sul del paese. Ma una scuola equa è possibile, ecco perché. FABRIZIO ROZZI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:10:00 GMT)

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : avviso di criticità per possibili temporali forti : Allerta Meteo diramata dalla Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia, sulla base delle previsioni Meteorologiche dell’Osmer Arpa: l’avviso di criticità idrogeologica è legato a possibili temporali forti. Dal pomeriggio di oggi sui monti saranno probabili temporali con piogge localmente abbondanti, in pianura possibili locali temporali, soprattutto sulla fascia pedemontana. Domani piogge e temporali sparsi saranno più ...

Migranti - controlli straordinaria ai valichi in Friuli Venezia Giulia : Misura di contrasto ai flussi migratori irregolari nelle province di Trieste e Gorizia. Lunghe arttese ala confine del Brennero con l'Austria

Violenti temporali in Friuli Venezia Giulia : Il maltempo colpisce in Nord est. Violenti temporali in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona orientale della regione, e

Maltempo al Nord/Est - fenomeni estremi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...