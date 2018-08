Francia | dà passaggio in auto a stranieri irregolari | italiano condannato

Mondiali Russia 2018 : girone C. Francia a parte - grande equilibrio per il passaggio del turno : Tra i gironi più scontati di Russia 2018, quantomeno a livello di squadra favorita, troviamo il gruppo C. In questo raggruppamento, infatti, la testa di serie è la Francia che ha grandi chance di chiudere al primo posto e passare nel migliore dei modi agli ottavi di finale. Il sorteggio di dicembre è stato decisamente benevolo per la nazionale guidata dal CT Didier Deschamps, dato che è stata collocata nel girone con Australia, Danimarca e Perù ...