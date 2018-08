Fortnite | secondo Ninja Sony non premette il cross play per avidità

eurogamer

(Di domenica 12 agosto 2018) Se conoscete un po' il mondo di, il celebre battle royale che proprio adesso sta spopolando, oltre che su PC, anche su Smartphone col lancio su dispositivi Android, ebbene conoscerete anche il celebre streamer.Come riporta Polygon, proprioha recentemente attaccato abbastanza direttamente niente meno cheper via della decisione dell'azienda di vietare iltra la versione PS4 del gioco e tutte le altre piattaforme.Il famoso streamer non ha certo utilizzato mezze parole, manifestando apertamente il proprio dissenso verso questa politica di chiusura di, che impedisce ai giocatori suStation 4 di giocare coi loro amici sulle altre piattaforme in cui il gioco è stato lanciato, praticamente tutte.Read more…