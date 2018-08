Formula 1 - Fuori dai circuiti | le auto private dei piloti - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 12 agosto 2018) Quando mancano ancora due weekend al Gran Premio del Belgio, con Lewis Hamilton che domina la classificacon 213 punti, seguito da Sebastian Vettel (189) e Kimi Räikkönen (146), vi vogliamo portaredaiper mostrarvi alcune tra le più spettacolari vetturedeidi1.Case rivali. Non senza qualche imbarazzo per le Case, i protagonisti del Circus amano guidare anche vetture di marchi legati a scuderie rivali. Magari come ricordo di un passato in altri team: è il caso di Alonso, che ha almeno cinque modelli tra Ferrari e Maserati. O, semplicemente, per pura passione, come quella di Hamilton, paparazzato su una nota V12 di Maranello. I brand.di proprietà, o messe a disposizione dalle Scuderie o dagli sponsor. Ferrari, Mercedes, ma anche Porsche, Honda, Aston Martin, nonché Jaguar e McLaren sono i marchi più rappresentati nella nostra rassegna. ...