Firmato storico accordo sullo status legale del Mar Caspio

(Di domenica 12 agosto 2018) I leader di cinque Stati (Azerbaijan, Iran, Kazakistan, Russia e Turkmenistan) che si affacciano sul Marhannouna convenzione che ne definisce lo, in una riunione nella città kazaka di Aktau. Il documento regola gli accessi alla superficie marittima e al fondale, la pesca, la costruzione di gasdotti e oleodotti e le questioni ambientali, riporta Ria Novosti. Lo statutodel Marè oggetto di contesa dal crollo dell’Urss. Ricco di idrocarburi, in precedenza era stato sottoposto a unraggiunto tra Iran e Urss, che dopo la dissoluzione non era stato considerato più valido. Alla riunione erano presenti il presidente russo Vladimir Putin, il capo di stato iraniano Hassan Rohani, il presidente azero Ilham Aliyev, l’omologo kazako Nursultan Nazarbayev e il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedow. L'articolo...