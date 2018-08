FIFA 19 | ci sarà lo stadio del Tottenham

FIFA 19 : Roberto Baggio e Fabio Cannavaro saranno Icone in Ultimate Team : La modalità Ultimate Team di FIFA 19 sarà protagonista domani di un importante evento di presentazione al pubblico, durante il quale sarà inoltre rivelata la lista completa delle nuove Icone, grandi glorie calcistiche del passato che impreziosiranno le formazioni dei giocatori di questo nuovo capitolo.Volendo anticipare qualcosa ai tantissimi fan del gioco, EA Sport nel pomeriggio di oggi ha svelato le prime due Icone della lista, due ...

FIFA 19 : ci sarà la Chinese Super League. Adesso è ufficiale! : Era da tempo che circolavano informazioni sulla presenza della Chinese Super League, il massimo campionato cinese in Fifa 19 e, giorno dopo giorno le voci si facevano sempre più insistenti. L'ultima in ordine di tempo era stata quella rilanciata da Vincent Nan, insider che spesso in passato ha fornito indiscrezioni poi rivelatesi a tutti gli

FIFA 19 : non ci sarà il VAR : Era una cosa abbastanza scontata, ma adesso è direttamente uno dei produttori di Fifa, il creative director Matt Prior a confermarlo, in un invervista al sito Eurogamer.net: il VAR non sarà presente in Fifa 19 Il motivo, come spiega lo stesso Prior è semplicissimo: il VAR, acronimo che sta per "Video Assistant Referee" è un

FIFA 19 : Johan Cruyff sarà una delle nuove icone? : In Fifa 19 dovrebbe essere presenti nuove icone ed alcuni indizi portano a credere che una di queste sarà Johan Cruyff: l'account Instagram ufficiale delle fondazione in memoria dell'ex calciatore e allenatore olandese ha infatti pubblicato una serie di immagini chiedendo agli appassionati quali dovrebbero essere le valutazioni delle 3 versioni in Fifa If Johan

FIFA 19 : ci sarà la Chinese Super League - il massimo campionato cinese? : E' da tempo che circolano informazioni sulla presenza della Chinese Super League, il massimo campionato cinese in Fifa 19 e, giorno dopo giorno le voci si fanno sempre più insistenti L'ultima in ordine di tempo è quella rilanciata da Vincent Nan, insider che spesso in passato ha fornito indiscrezioni poi rivelatesi a tutti gli effetti

I Mondiali e la FIFA/ Ma l'editto russo sarà esteso anche alle belle wags? : Destinatari diretti i cameramen di tutto il mondo ai Mondiali che stanno sgocciolando in Russia, destinatari collaterali gli spettatori da lontano, che sono sempre meno telespettatori tradizionali e ...

7 giocatori che non saranno presenti in FIFA 19 : i motivi di queste grandi assenze : Electronic Arts come sempre si prodiga per presentare un roster di giocatori più ampio possibile, ma quest'anno in FIFA 19, non potranno esserci, per forza di cose, ben sette campioni. Non ci saranno questa volta Andrea Pirlo, Kakà e tanti altri calciatori. Electronic Arts ha lavorato molto per aggiornare FIFA 19 con lo scopo di ottenere il maggior numero di licenze possibili per le squadre, le competizioni e i singoli atleti. Nonostante

Ufficiale - in FIFA 19 ci sarà la Champions League : Cr7 e Neymar in copertina : Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: la Champions League tornerà su Fifa, insieme ad Europa League e Supercoppa europea.

Il Ranking FIFA cambia volto : sarà basato sulla somma dei risultati : Il Ranking Fifa verrà modificato dal massimo organo calcistico mondiale, il precedente metodo di calcolo lasciava un po’ perplessi Rivoluzione nel Ranking della Fifa. A partire da metà luglio, cambia completamente. Nuovi criteri, nuovi parametri per stabilire l’ordine mondiale delle nazionali che avranno diritto ad essere teste di serie nei prossimi tornei organizzati dalla Fifa. Questa rivoluzione era uno dei progetti del nuovo ...

FIFA 19 : disponibile dal 28 settembre in 3 edizioni. Ci sarà anche la Champions League! : Offerta! Detroit : Become Human - PlayStation 4 Sviluppato dallo studio pluripremiato per innovazione e qualità dei suoi lavoriGrafica tra le migliori mai apparse su PS4 e PS4 ProLongevo e rigiocabile, ogni scelta ha delle importanti conseguenze sulla tramaStoria emozionante con momenti di azione spettacolare e tematiche profonde 74,99 € - 13,50 € 61,49 €