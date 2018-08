Festa del mare a Bari - gli appuntamenti per domenica 12 e lunedì 13 agosto

Festambiente - Legambiente e Libera premiano i difensori della legalità - : Nel 2017 sono stati 30.692 i reati ambientali accertati su territorio nazionale, 84 al giorno, più o meno 3,5 ogni ora. Legambiente e Libera premiano i difensori della legalità contro l'ecomafia e la ...

Gonfia i palloncini per la Festa del figlioletto : il gas esilarante la lascia paralizzata : Olivia Golding, 24 enne inglese, non è neanche più in grado di camminare dopo aver contratto una malattia provocata dalla mancanza di vitamina B12 che le ha danneggiato la spina dorsale. Tutto è cominciato quando ha inalato il protossido di azoto mentre Gonfiava quei palloncini...Continua a leggere

Trentesima edizione della Festa del Pane Casareccio : il 15 e 16 settembre : Se la tecnica utilizzata è quella della tradizionale Infiorata, la vera peculiarità è il materiale adoperato, che viene esclusivamente dal mondo vegetale: vinacciolo fino, orzo, pigna tritata, semi ...

#Festambiente30 : 'La seconda giornata del festival nazionale di Legambiente' : ore 22,30 Area Spettacoli " Mario Biondi. Dettagli Categoria: AMBIENTE Pubblicato: 11 Agosto 2018 Visite: 5 Avanti

Festa del Mare : la rassegna di spettacoli a Bari promossa dalla Regione Puglia : Festa del Mare è una rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con il Comune di Bari . Sulla terrazza del ...

Quadarella - Festa a Fiumicino per la regina del nuoto : Accoglienza festosa questa sera all'aeroporto di Fiumicino per Simona Quadarella, Margherita Panziera, Piero Codia, Ilaria Cusinato, Alessandro Miressi e diversi altri azzurri rientrati dagli Europei ...

Todi OFF incontra cittadini e operatori. Dal Festival il sostegno alla ManiFestazione nazionale per la Cultura del 6 ottobre : I ticket prenotazione assicurano il posto riservato agli spettacoli fino a 15 minuti prima dell'inizio. I posti non occupati entro questo termine saranno assegnati al pubblico in attesa. La XXXII ...

Kim Rossi Stuart ma non solo : alla Festa del Duca di Urbino spettacolari esibizioni nelle piazze : Musica storica, ghironde, suoni medievali, cantastorie, menestrelli, giullari, equlibristi, madonnari e teatranti intratterranno visitatori e cittadini in spettacoli itineranti, laboratori di tiro ...

Migliaia di persone per la Notte Blu : le immagini della Festa - Foto : Location per ballare, per assistere a spettacoli, per ascoltare le band, per mangiare all'aperto, negozi, bancarelle dove trovare occasioni, cibo di strada, banchi solidarietà, e altro: insomma ce n'...

Festa della Montagna e Sagra del Prosciutto : Gli stands vengono aperti al pubblico il venerdì e la maniFestazione prosegue, con spettacoli musicali, animazioni e giochi popolari, fino alla domenica; la domenica stands aperti sia a pranzo che a ...

"Essere a Soveria" compie 30 anni - la maniFestazione estiva più longeva della Calabria : ... da eventi di solidarietà a saggi di danza, da donazioni di sangue alla X Sagra del Tonno Callipo, dalla 21esima edizione del Premio "Calabriambiente"agli spettacoli con le melodie di dieci chitarre ...

Ponte Strona : circolare Gabrielli 'uccide' la Festa dell'Unità :

Festa del LIBRO A PASSIGNANO SUL TRASIMENO : PASSIGNANO SUL TRASIMENO Terminata la pausa di luglio, l''Isola del LIBRO TRASIMENO' è pronta per ripartire con una fitta sequenza di appuntamenti in programma a PASSIGNANO sul TRASIMENO da sabato 11 ...

A Passignano sul Trasimeno una Festa del libro fino a Ferragosto. Nell'ambito del cartellone letterario-culturale 'Isola del libro Trasimeno'... : ... spettacoli di cabaret e incontri con autori. Per quanto riguarda i café letterari e gli incontri con gli autori, che si terranno al centrale May Fair bar, si parte sabato 11 con la presentazione del ...