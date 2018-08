Ferragosto | in ferie 60% italiani | prenotate 88% camere

agi

(Di domenica 12 agosto 2018) La settimana disi conferma quella preferita per le vacanze degli. Quasi 6su 10 si sono messi in viaggio per trascorrere alcuni giorni al mare, in campagna o in montagna e in qualche caso per raggiungere parenti o amici. La conferma arriva da un'indagine Coldiretti-Ixe che evidenzia, tra l'altro, come poco meno di un italiano su cinque (19%) ha deciso di non fare nulla e che il 24% ha scelto, invece, di rimanere a casa per riposare. E' stato riservato l'88% delleofferte online dai sistemi ricettivi, con punte del 93% nelle località balneari. Dal monitoraggio delle principali agenzie di viaggio online, risulta che è stato prenotato il 91% delle stanze nelle località lacuali, il 90% circa nelle destinazioni montane, l'84% nelle città d'arte, il 65% nelle località ...