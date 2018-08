Fantacalcio | con Pussetto l' Udinese balla il tango E alla Magic

Consigli Fantacalcio Serie A : da Ronaldo a Immobile - i 10 attaccanti più forti da prendere : Manca sempre meno all'inizio della Serie A ed è tempo per molti di fare l'asta del Fantacalcio [VIDEO]. I giocatori più decisivi, si sa, sono gli attaccanti. I Consigli si concentrano sui bomber che segneranno almeno 10-15 gol nel prossimo campionato. Non sara' facile, ma per puntare a vincere in questo fantasy game bisognera' prenderne almeno un paio. I Consigli per l'asta sugli attaccanti Nessun dubbio sull'attaccante che sara' più richiesto ...

Consigli Fantacalcio Serie A : da Ronaldo a Immobile - i 10 attaccanti più forti da prendere : Manca sempre meno all'inizio della Serie A ed è tempo per molti di fare l'asta del Fantacalcio. I giocatori più decisivi, si sa, sono gli attaccanti. I Consigli si concentrano sui bomber che segneranno almeno 10-15 gol nel prossimo campionato. Non sarà facile, ma per puntare a vincere in questo fantasy game bisognerà prenderne almeno un paio....Continua a leggere

Fantacalcio 2018 - i consigli per gli attaccanti su Superscudetto : Chi gioca a Superscudetto può fare i propri calcoli di giornata in giornata, sfruttando turni favorevoli di attaccanti 'top' impegnati contro squadre che sulla carta non dovrebbero rappresentare un ...

Consigli Fantacalcio Serie A 2018-19 : chi prendere all'asta da Szczesny a Ronaldo : Ormai mancano davvero pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A 2018-19 e, con esso, anche pochi giorni all'asta del Fantacalcio [VIDEO], che molti appassionati di questa fantasy game hanno gia' organizzato da tempo. Bisogna cercare di allestire la propria fantasquadra con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, gestendo nel migliore dei modi i crediti a disposizione. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non bisogna farsi ...

Fantacalcio : da Bradaric a Sandro - i consigli sui centrocampisti low cost da comprare : I centrocampisti sono dei giocatori chiave al Fantacalcio di serie A [VIDEO]. Scegliere bene i giocatori in mezzo al campo è fondamentale se si vuole agguantare la vittoria anche in questo fantasy game. Facile indicare centrocampisti come Nainggolan, Pastore, Pjanic e altri big che sono destinati a fare scintille nel prossimo campionato. Per completare la rosa bisogna anche cercare di prendere all'asta dei centrocampisti low cost, senza spendere ...

Consigli asta Fantacalcio : da Reca a Vizeu - 9 nomi a sorpresa da prendere : L'asta del Fantacalcio è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di questo Fantasy game. Per molti è già programmata in questo mese di agosto, prima dell'inizio del campionato di serie A 2018-19 che prenderà il via giorno 18. Ci sono portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da prendere cercando di gestire al meglio i crediti a disposizione. In alcuni casi bisogna per forza di cose spendere il meno possibile e per questo motivo ...

Asta Fantacalcio Serie A : da Mancini a Musso - un consiglio per ogni squadra : Sta per arrivare il momento dell'Asta del Fantacalcio di Serie A [VIDEO] 2018-19 per molti italiani e allora è il momento pure di dare degli utili consigli, specie per chi non ha tempo di re le vicende del calciomercato. Escludendo i soliti nomi, quelli dei top player, proviamo a consigliare un acquisto per ognuna delle venti squadre. Da Mancini a Musso, ecco chi sono gli elementi da provare a prendere. I consigli per il ...

Fantacalcio 2018/19 - consigli per l’asta : attaccanti prima fascia e low cost - CR7 il top : Tra pochi giorni terminera' la sessione estiva di calciomercato e scattera' il campionato di Serie A. Contemporaneamente partira' anche il Fantacalcio. Sono in molti ad essere gia' a lavoro per preparare al meglio l’asta, abbozzando un elenco di giocatori da prendere [VIDEO]. Uno dei reparti che bisognera' tenere maggiormente sotto controllo sara' quello dell’attacco, visto che i gol dei centravanti garantiscono bonus e, conseguentemente, la ...

Fantacalcio 2018/19 : attaccanti di prima fascia e low cost - consigli per l’asta : Tra pochi giorni terminerà la sessione estiva di calciomercato e scatterà il campionato di Serie A. Contemporaneamente partirà anche il Fantacalcio. Sono in molti ad essere già a lavoro per preparare al meglio l’asta, abbozzando un elenco di giocatori da prendere. Uno dei reparti che bisognerà tenere maggiormente sotto controllo sarà quello dell’attacco, visto che i gol dei centravanti garantiscono bonus e, conseguentemente, la possibilità di ...

Consigli Fantacalcio Roma : Dzeko e gli altri big da prendere all'asta : Ormai il mese di agosto è iniziato e per molti si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio di serie A. E' un appuntamento ormai fisso per milioni di appassionati che anche grazie a questa "scusa" si ritrovano con amici e parenti a duellare per i calciatori del nostro campionati. Tra i più gettonati ci saranno anche tanti elementi della Roma. La formazione giallorossa, che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto, ha diverse novità ...

Guida all’asta : chi prendere al Fantacalcio? Ecco i consigli di CalcioWeb : FANTACALCIO– Gli appassionati sono in fibrillazione, mancano pochi giorni alle aste di mercato ed i magic allenatori iniziano a fare le valutazioni sul calciomercato della propria squadra. Obiettivo primario? Conquistare la maggior parte dei magic bonus per vincere le partite. Per fare ciò è primario farsi un’idea chiara sui “migliori” calciatori della Serie A. Dopo aver visto chi calcerà rigori e punizioni, Ecco i consigli di ...

Fantacalcio : Piatek - un bomber per il Genoa. Ma quanta concorrenza... : Qual è la coppia d'attacco del Genoa per la stagione 2018-19? Forse non lo sa nemmeno Ballardini. In rosa, al momento, ci sono Lapadula, Pandev, Medeiros, Galabinov, Kouamé, Spinelli, Asencio e Piatek.

Fantacalcio 2018/19 - consigli asta : centrocampisti titolari e low cost da prendere : L’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] è ormai alle porte. Ed è anche tempo di Fantacalcio. In molti appassionati trascorreranno le prossime settimane a studiare le mosse per l’asta. Il centrocampo non va assolutamente sottovalutato e, spesso, per i fantallenatori è bene acquistare giocatori in grado di segnare goal per riuscire a battere i propri rivali. Il modo migliore per ottenere bonus è quello di prendere gli esterni d’attacco, che in ...

Fantacalcio - consigli per l'asta : da Fazio a Bonucci - i centrali con il vizio del gol : Chi l'ha detto che al Fantacalcio [VIDEO]non sono importanti anche i difensori? Magari saranno meno prolifici degli attaccanti, ma anche in quel ruolo chi vuole vincere a questo fantasy game non può farsi trovare impreparato. Il giorno dell'asta per molti è davvero vicino. Sabato 18 agosto infatti iniziera' il campionato di Serie A 2018-19 e in tanti sono a caccia dei consigli giusti per rinforzare la propria fantasquadra. Quando si parla di ...