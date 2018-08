eurogamer

: Fallout 76: vediamo insieme il sistema di talenti #Fallout76 - Eurogamer_it : Fallout 76: vediamo insieme il sistema di talenti #Fallout76 -

(Di domenica 12 agosto 2018) Ildidi76 è pensato per permettere a tutti di diventare ciò che desideriamo, ed in occasione del QuakeCon è stato pubblicato un interessante video che ci parla deldeidel gioco. Di seguito possiamo vedere il filmato in questione:Snello rubacuori, picchiatore mastodontico o qualcosa nel mezzo... ildidi76 è pensato per permettere a tutti di diventare persone migliori. Si può creare un personaggio perfetto per il gioco di squadra o per giocare da soli, con la possibilità di cambiare idea in corsa. Con questo nuovobasato sulle carte non si è mai bloccati dalle scelte precedenti. Read more…