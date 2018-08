Faenza | marocchina prepara finte nozze per far diventare italiana la figlia

ilgiornale

: La giovane marocchina, irregolare, doveva sposarsi con un faentino il 16 luglio: così sarebbe diventata italiana - Carlino_Faenza : La giovane marocchina, irregolare, doveva sposarsi con un faentino il 16 luglio: così sarebbe diventata italiana -

(Di domenica 12 agosto 2018) Tentativo dicombinate per far ottenere la cittadinanzaallafallito per una mammaresidente a. L"intento di ques"ultima era quello di rendere legale la posizione della ragazza, irregolare sul territorio nazionale, facendole sposare un 41enne di origine napoletana, ricompensato con una somma di denaro. La polizia comunque è riuscita ad individuare in tempo la truffa ed a denunciare le due donne e l"uomo con l"accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina.Il sospetto che si trattasse di una truffa è nato quando al commissariato della città era giunta la notizia della richiesta di matrimonio con unada parte di un uomo residente a. Lo stesso uomo che poco tempo prima aveva avviato le pratiche per sposarsi con un"altra donna, salvo poi far saltare tutto. Da questo momento la lente d"ingrandimento degli inquirenti si è ...