Facebook aggiunge una nuova sezione per garantire più trasparenza nelle pagine

“Mamma - sto per raggiungerti” - scrive messaggio su Facebook e si uccide : era un calciatore : Brendon Holder aveva 24 anni e militava come attaccante nel Carmarthen Stars, un squadra di calcio del Galles. Sabato mattina si è tolto la vita dopo aver dato l'addio a parenti ed amici con uno struggente post su Facebook: "Per favore, non pensate che io sia egoista".Continua a leggere