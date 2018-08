: Segnarsi il nome di Chiara Pellacani. Ha 15 anni (16 a settembre) ma fa già tuffi da grande. E' lei la rivelazione… - LiaCapizzi : Segnarsi il nome di Chiara Pellacani. Ha 15 anni (16 a settembre) ma fa già tuffi da grande. E' lei la rivelazione… - LiaCapizzi : *** ORO di Chiara Pellacani e Elena Bertocchi nel sincro 3m. E' nata una stella. Per la 15enne Chiara la prima sodd… - repubblica : Tuffi, Europei: oro Bertocchi-Pellacani nel trampolino sincro [news aggiornata alle 14:34] -

L'ultima giornata deglidi Glasgow è illuminata dallo splendido oro, in parte inaspettato,di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino 3m. La coppia azzurra prende il comando della gara dopo il terzo tuffo e trionfa con 289.26 punti davanti alle tedesche (286.80) e le russe (282.90). Resta però ancora una speranza di medaglia (non molte chances) con la finale, in programma nel pomeriggio, di Vladimir Barbu (qualificato col 10° punteggio) nella piattaforma 10m.(Di domenica 12 agosto 2018)