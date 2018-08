Europei Tuffi 2018 – Da outsider a campionesse continentali | un incredibile oro per la

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Wladimir Barbu in finale dalla piattaforma. Bertocchi-Pellacani outsider nel sincro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Tuffi. L’Italia si affida a Vladimir Barbu dalla piattaforma, con il trentino che vuole sorprendere dai 10 metri, provando a prendersi una medaglia. Attenzione anche alla coppia Bertocchi-Pellacani, che vogliono recitare il ruolo delle outsider nel sincro femminile. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari della piattaforma maschile. Nel ...

Tuffi - Europei 2018 : Vladimir Barbu centra la finale dalla piattaforma : Ci sarà anche un italiano nell’ultima gara degli Europei di Tuffi. Vladimir Barbu ha centrato la finale nell’individuale maschile dalla piattaforma e nel pomeriggio proverà ad andare a caccia di un grande risultato, anche se la medaglia sembra quasi impossibile per il trentino. Una qualifica chiusa al decimo posto da parte di Barbu, che ha terminato con il punteggio totale di 377.80. Una prestazione altalenante per il nativo di Cles, ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Wladimir Barbu per la sorpresa nella piattaforma 10 metri. Bertocchi-Pellacani outsider nel sincro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Tuffi. L’Italia si affida a Vladimir Barbu dalla piattaforma, con il trentino che vuole sorprendere dai 10 metri, provando a prendersi una medaglia. Attenzione anche alla coppia Bertocchi-Pellacani, che vogliono recitare il ruolo delle outsider nel sincro femminile. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari della piattaforma maschile. Nel ...

Tuffi - Europei 2018 : domenica 12 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Settima ed ultima giornata degli Europei di Tuffi. Tornano sul trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro femminile dai 3m. Esordio nella rassegna continentale per Vladimir Barbu, che sarà protagonista dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari piattaforma maschile ore 13.30: Finale sincro femminile 3m ore 14.40: Finale piattaforma maschile ITALIANI IN gara Piattaforma Maschile: Vladimir Barbu Sincro 3m Donne: ...

Tuffi - Europei 2018 : Bertocchi-Pellacani vogliono stupire nel sincro dal trampolino : L’ultima gara femminile degli Europei di Tuffi sarà quella del sincro dal trampolino. L’Italia schiera la coppia formata da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, reduci entrambe da una finale individuale che le ha viste commettere qualche errore di troppo, altrimenti avrebbero potuto lottare anche per una medaglia. Per Bertocchi si tratta della terza gara consecutiva nel giro di tre giorni e sicuramente la lombarda dovrà centellinare ...

Europei Tuffi : doppietta Gb trampolino 3m : ANSA, - ROMA, 11 AGO - doppietta britannica nel trampolino da tre metri donne agli Europei di tuffi in corso a Glasgow. La medaglia d'oro è stata vinta da Grace Reid, l'argento dalla connazionale ...

Tuffi - Europei 2018 : doppietta britannica dal trampolino. Pellacani settima e Bertocchi dodicesima : Grande festa del pubblico britannico agli Europei di Tuffi per la doppietta della Gran Bretagna nell’individuale femminile dal trampolino da tre metri. Grace Reid è la nuova Campionessa d’Europa dopo una gara pazzesca e che l’ha vista superare all’ultimo tuffo la connazionale Alicia Blagg, mentre la medaglia di bronzo è andata al collo della tedesca Tina Punzel. Reid ha vinto grazie ad un pazzesca rimonta prima con il ...

Tuffi - Europei 2018 : nel sincro misto dalla piattaforma Noemi Batki e Maicol Verzotto sono quarti. Oro alla Russia : Finisce con una medaglia di legno per l’Italia la finale del sincro misto dalla piattaforma agli Europei di Tuffi: Noemi Batki e Maicol Verzotto nell’ultima rotazione si fanno sfilare il bronzo dalla Germania. Oro, dopo un lungo testa a testa con la Gran Bretagna, per la Russia, mentre quinta ed ultima si classifica l’Ucraina. Negli obbligatori la coppia azzurra inizia bene con il capofitto indietro carpiato, poi la Russia ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Verzotto sognano l’impresa : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei di Tuffi in corso di svolgimento a Glasgow, Scozia. Quest’oggi saranno di scena il trampolino da 3 metri femminile (qualificazioni alle 10:30, finale alle 18) e la piattaforma sincronizzata mista, che vedrà cinque coppie lottare per le medaglie alle 16:30. Per ...