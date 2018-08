Europei | quinto posto per Daisy Osakue nella finale del disco

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue si scatena - eccellente quinta nel disco! Che risposta dopo la violenza - quinto oro per Perkovic : A vincere la gara è stata la favorita croata Sandra Perkovic che ha faticato fino al quinto lancio dove ha piazzato un eccezionale 67.62: la due volte Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo ha ...

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue si scatena - eccellente quinta nel disco! Che risposta dopo la violenza - quinto oro per Perkovic : Daisy Osakue è stata eccezionale nella Finale del lancio del disco valida per gli Europei 2018 di Atletica leggera. L’azzurra ha risposto in maniera chiara e squillante alla brutale violenza di cui era stata vittima la scorsa settimana quando un gruppo di ragazzi le aveva lanciato addosso un uovo colpendola sul volto e mettendo a rischio la sua partecipazione a questa rassegna continentale. All’Olympia Stadium di Berlino, ...

Atletica : Europei - Daisy chiude al quinto posto la gara del disco : Daisy Osakue ha concluso al quinto posto la finale del lancio del disco degli europei di Berlino. Per la 22enne discobola azzurra si tratta di un piazzamento sorprendente anche dopo i recenti fatti di cronaca con l'aggressione nei suoi confronti avvenuta a Moncalieri nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorso. Daisy è giunta quinta grazie ai 59,32 metri ottenuti al quinto lancio. La sua serie l'ha vista commettere ...

Europei Atletica 2018 – Splendida Daisy Osakue - ottimo quinto posto nella finale del disco : che rivincita per l’azzurra! : Dopo l’aggressione subita a Moncalieri, Daisy Osakue risponde da campionessa e chiude al quinto posto la finale del lancio del disco Una prestazione esaltante, una finale affrontata con piglio e personalità che regala a Daisy Osakue un ottimo quinto posto nella finale del lancio del disco. L’azzurra chiude si ferma alla misura di 59.32, ricevendo gli applausi del pubblico tedesco. Medaglia d’oro per la croata Sandra ...

Nuoto - Europei 2018 : il film della penultima giornata. Paltrinieri : “Ho dato tutto”; Pellegrini : “Contenta del quinto posto” : E’ andata in archivio una giornata in cui le medaglie non sono mancate: gli argenti di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, di Fabio Scozzoli nei 50 rana, di Ilaria Cusinato ed il bronzo di Matteo Restivo. Di seguito le reazioni a caldo dei protagonisti. LA VIDEO INTERVISTA DI GREGORIO Paltrinieri L’argento della volontà e del coraggio. Gregorio Paltrinieri non si smentisce ed anche se è costretto ad abdicare per via di un ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : vittoria di forza di Kristof Rasovszky sui 5 km - quinto posto per Marcello Guidi : Continua a rivelarsi azzeccata la scelta di Kristof Rasovszky di passare dai 1500 metri al Nuoto di fondo: l’ungherese è il nuovo campione d’Europa sui 5 km, dopo aver sempre avuto un controllo totale della gara. Il suo principale rivale odierno, il francese Axel Reymond, è arrivato al secondo posto, mentre ha completato il podio l’altro transalpino Logan Fontaine. Prestazioni degne degli italiani, che pur senza tenere il trio ...

Europei Nuoto 2018 – Rasovsky d’oro nella 5km maschile : Guidi quinto a Glasgow : Europei di Nuoto 2018: nella 5km di fondo maschile l’oro a Rasovsky, Marcello Guidi quinto Kristof Rasovsky è medaglia d’oro nella 5 km in acque libere ai campionati Europei di Nuoto di Glasgow. L’ungherese chiude in 52’38″9 precedendo i francesi Axel Reymond (52’41″7) e Logan Fontaine (52’44″4). quinto posto per il migliore degli azzurri Marcello Guidi. (Spr/AdnKronos) L'articolo ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : vittoria di forza di Kristof Rasovszky - quinto posto per Marcello Guidi : Continua a rivelarsi azzeccata la scelta di Kristof Rasovszky di passare dai 1500 metri al Nuoto di fondo: l’ungherese è il nuovo campione d’Europa sui 5 km, dopo aver sempre avuto un controllo totale della gara. Il suo principale rivale odierno, il francese Axel Reymond, è arrivato al secondo posto, mentre ha completato il podio l’altro transalpino Logan Fontaine. Prestazioni degne degli italiani, che pur senza tenere il trio ...

VIDEO Filippo Tortu - la finale dei 100 metri agli Europei 2018. Azzurro al quinto posto : E’ sfumato in finale il sogno di Filippo Tortu di riportare l’Italia sul podio dei 100 metri agli Europei di atletica dopo 36 anni. Il 10″08 è valso all’Azzurro il quinto posto nell’atto conclusivo dominato dalla Gran Bretagna con Zhanel Hughes davanti al connazionale Reece Prescod (9″95 contro 9″96). IL VIDEO DELLA finale DEI 100 metri #Berlin2018 #Atletica Filippo #Tortu nella morsa dei due britannici ...

Delusione per Tortu - quinto nei cento metri agli Europei : Filippo Tortu è arrivato quinto alla finale dei 100 metri ai campionati Europei di atletica a Berlino. La gara è stata vinta dal britannico Hughes in 9'95 davanti al connazionale Prescod e al turco ...

Atletica : Tortu quinto nei 100 metri agli Europei di Berlino : Filippo Tortu è arrivato quinto alla finale dei 100 metri ai campionati Europei di Atletica a Berlino. La gara e' stata vinta dal britannico Hughes in 9"95 davanti al connazionale Prescod e al turco Harvey. Il francese Jimmy Vicaut - tra i favoriti alla vigilia per la vittoria - non ha partecipato alla gara per un problema muscolare durante la fase di riscaldamento.

Europei - Crippa conquista il bronzo nei 10mila. Per Tortu solo un quinto posto : Filippo Tortu si è qualificato alla finale dei 100 metri agli Europei di atletica in corso a Berlino. Il velocista azzurro ha vinto la propria semifinale con il tempo di 10'12, il quinto con si ...

Atletica - Europei 2018 : delusione Filippo Tortu - quinto sui 100 metri. Niente gloria - vince Hughes su Prescod : Non arriva la magia di Filippo Tortu che lascia amareggiato l’Olympiad Stadium di Berlino. C’era grande attesa attorno al nostro fenomeno, ormai diventato il volto simbolo dell’Atletica italiana, ma agli Europei non è andato oltre il quinto posto nella finale dei 100 metri. Tutti si attendevano uno show da parte del 20enne, soprattutto dopo il roboante 9.99 corso qualche settimana fa a Madrid, ma il primo italiano nella storia ...

Europei - delusione Tortu solo quinto in finale Vince il britannico Hughes : L’azzurro non riesce a replicare il tempo record sotto ai 10’” e non sfrutta la chance del ritiro del favorito Vicaut, ufficialmente per un risentimento durante il riscaldamento