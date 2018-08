Europei | oro di Arianna Bridi nella 25 km

Europei nuoto Glasgow - oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo - : L'azzurra ha vinto la maratona in acque libere precedendo l'olandese Van Rouwendaal e la francese Grangeon. nella gara maschile bronzo per Matteo Furlan. Poco prima altro oro italiano nei tuffi, sul ...

Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei nel nuoto di fondo : La nuotatrice italiana Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro nella 25 chilometri di nuoto agli European Championship di Glasgow. Bridi, che ha 22 anni ed è di Trento, ha battuto nello sprint finale l’olandese Sharon Van Rouwendaal, favorita e vincitrice della The post Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei nel nuoto di fondo appeared first on Il Post.

Europei ciclismo 2018 – Clamoroso ritiro di uno dei favoriti - Sagan saluta le speranze di vittoria : Peter Sagan si ritira: agli Europei di ciclismo su strada il francese abbandona la gara Peter Sagan, partito come uno dei favoriti per il titolo degli Europei di ciclismo 2018 che si stanno tenendo a Glasgow, si è ritirato dalla corsa. Il campione del mondo in carica, a circa 100 chilometri dall’arrivo, ha rinunciato all’inseguimento ed ha deciso successivamente ad una caduta di ritirasi. Il francese non ha mostrato una buona ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia salva il medagliere - oro con la maratona a squadre! Scacciato l’incubo Stoccolma : La maratona e un cambio di regolamento operato della Federazione Europea rispetto alla tradizione hanno salvato l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La spedizione a Berlino, infatti, rischiava di tornare a casa senza medaglie d’oro come era successo soltanto a Stoccolma 1958 nella nostra storia per quanto riguarda le rassegne continentali e invece ci siamo salvati in coda grazie alla bellissima prestazione della nostra ...

Europei Glasgow - dal fondo oro e bronzo : 16.05 Chiusura di Europei scozzesi con doppio acuto azzurro anche nelle acque libere: nella dura prova dei 25km, arrivano un grande oro e un bronzo. Sul gradino più alto del podio sale la 22enne trentina Arianna Bridi,protagonista negli ultimi 50 metri di un'emozionante testa a testa con l'olandese Van Rouwendaal, battuta di un solo decimo (5h19'34"6 contro 5h19'34"7). Nona Aurora Ponselè. Il secondo alloro di giornata lo cattura il friulano ...

Europei Glasgow 2018 – Arianna Bridi show - oro al fotofinish per l’azzurra nei 25km di fondo : Arianna Bridi superlativa nei 25km di fondo agli Europei di Glasgow 2018: vittoria al fotofinish per l’azzurra I 25km di nuoto di fondo regalano emozioni immense agli Europei di Glasgow 2018: dopo il bronzo di Matteo Furlan nella gara maschile,è la gara femminile a dare grandissime soddisfazioni all’Italia. Arianna Bridi ha infatti conquistato un eccezionale oro: l’azzurra ha trionfato al fotofinish, col tempo di ...

