Europei nuoto | tuffi | oro per Bertocchi e Pellacani sincro da 3m

Europei nuoto : tuffi - oro per Bertocchi e Pellacani : Le azzurre salgono sul gradino più alto del podio nella competizione in corso a Edimburgo - Medaglia d'oro per le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino sincro da 3 metri agli ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA. si chiude con le 25 km. Tutte contro Sharon Van Rouwendaal. Italia - provaci! : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE dell’ultima giornata di gare degli Europei di Nuoto in acque libere: il programma della rassegna continentale si chiude con le distanze più lunghe, ovvero le specialità non olimpiche della 25 km maschile e femminile. Uomini e donne partiranno insieme, alle 10.00 ora Italiana. L’Italia avrà tre rappresentanti in ciascuna delle due gare: nella prova maschile, tra i 21 iscritti, ci saranno Simone ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : van Rouwendaal e Reymond i favoriti. Bridi e Ruffini cercano il riscatto : Il lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), sarà teatro dell’ultima esibizione dei “caimani” del Nuoto di fondo in questa edizione 2018 degli Europei. Sarà la venticinque chilometri a caratterizzare una giornata particolarmente dura per gli atleti. La distanza, da sempre, è una sfida ed aggiudicarsi la vittoria finale ha difficoltà che vanno ben al di là dell’immaginabile. Forza, ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di domenica 12 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Nuoto in acque libere di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, che è a una quarantina di chilometri) volgono al termine. La chiusura è affidata all’evento di lunga distanza per eccellenza, la 25 km. L’Italia, al femminile, schiererà Aurora Ponselé, già bronzo sui 10 km nel 2014, Arianna Bridi, già quarta nella 5 km, e Martina Grimaldi, che sulla distanza ha vinto l’oro mondiale (Barcellona 2013) ed europeo ...

Europei nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo - azzurri fuori dal podio : oro all’Olanda : Nel team event di Nuoto di fondo agli Europei, l’Italia non va oltre il quinto posto. Oro all’Olanda davanti a Germania e Francia L’Olanda vince la medaglia d’oro nel team event (4×1.25 km mixed) ai campionati Europei di fondo in corso nelle fredde acque (17,3 gradi) di Loch Lomond in Scozia. Il quartetto ‘orange’ ha chiuso in 52’35″0 davanti a Germania (52’35″6) e Francia ...

Europei nuoto di fondo 2018 : Ferry Weertman fa parlare olandese anche il team event - Italia quinta : Cambia l’evento, non cambia l’uomo dei successi: Ferry Weertman trascina al successo la staffetta dell’Olanda nel team event sulla distanza dei 5 km agli Europei di Nuoto di fondo 2018 a Glasgow, superando la Germania (Florian Wellbrock) in volata. Terzo posto per la Francia, con Marc-Antoine Olivier in grado di mettere a frutto il lavoro dei tre precedenti frazionisti. Per l’Italia c’è un quinto posto che lascia un ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA : gara mista a squadre - l'Italia sfida la corazzata dell'Olanda : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Team Event del Nuoto di fondo agli Europei 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento. CLICCA IL ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA : gara mista a squadre - l’Italia sfida la corazzata dell’Olanda : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Team Event del Nuoto di fondo agli Europei 2018. Nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky e di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle ...

Europei nuoto 2018 - applausi per gli atleti italiani a Fiumicino. Quadarella : 'Sono felicissima' : E' tornata in Italia la nazionale italiana di nuoto. La spedizione azzurra più vincente nella storia degli Europei che a Glasgow ha conquistato 22 medaglie . A Roma Fiumicino, con ben 3 ore di ritardo,...

Europei di nuoto 2018 - tv e programma di domani 11 agosto : Tre le finali da disputare: due nei tuffi e una nel nuoto di fondo Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara l'11 agosto Europei nuoto 2018, i risultati del 10 agosto. Tuffi, Bertocchi bronzo

Nuoto di fondo - Europei 2018 : l’Italia va a caccia del podio nel team event. Olanda e Francia favorite : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), terza gara del programma degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle acque libere si esibiranno nel team Event, una prova di squadra nella quale due ragazze e due ragazzi si cimenteranno ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di sabato 11 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Dopo un giorno di pausa, nel secondo sabato degli European Championships 2018 riprendono gli Europei relativi al Nuoto in acque libere. Si ricomincia con il team event, sulla distanza dei 5 chilometri, che vedrà impegnate nove formazioni nazionali con la novità dell’aggiunta della quarta componente (in precedenza erano tre, due maschi e una femmina). L’Italia, per l’occasione, proverà a raggiungere le medaglie schierando un ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini a secco di medaglie dopo 12 anni. Urge un ritorno ai 200 sl per tornare competitiva : Ammettiamolo, un po’ ce lo aspettavamo. Nella trionfale spedizione italiana del Nuoto agli Europei 2018 di Glasgow, all’insegna del nuovo che avanza e del record di medaglie ottenute (22), quattro in più di Debrecen 2012, Federica Pellegrini non partecipa alla festa attivamente, a secco di podi in questa rassegna continentale. Un dato statistico rilevante che non accadeva da 12 anni: gli Europei erano quelli di Budapest 2006. In ...

Wonder Simona - il tris d'oro della Quadarella : da Ottavia al trono degli Europei di nuoto : GLASGOW Simona Quadarella, bambina piccola, qualche anno fa , pochissimo: ne ha 19, , s'avvicinava con penna e foglietto al Foro Italico ad Alessia Filippi e le chiedeva l'autografo: ne ha un cassetto.