Europei Nuoto di fondo 2018 | Matteo Furlan medaglia di bronzo nella 25 km! Oro a

Europei Nuoto : tuffi - oro per Bertocchi e Pellacani sincro da 3m : Medaglia d'oro per le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino sincro da 3 metri agli Europei. Elena Bertocchi aveva vinto due giorni fa il bronzo nel trampolino da un metro, Chiara Pellacani ieri era arrivata settima nella finale del trampolino da tre metri.

Europei Nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo - azzurri fuori dal podio : oro all’Olanda : Nel team event di Nuoto di fondo agli Europei, l’Italia non va oltre il quinto posto. Oro all’Olanda davanti a Germania e Francia L’Olanda vince la medaglia d’oro nel team event (4×1.25 km mixed) ai campionati Europei di fondo in corso nelle fredde acque (17,3 gradi) di Loch Lomond in Scozia. Il quartetto ‘orange’ ha chiuso in 52’35″0 davanti a Germania (52’35″6) e Francia ...

Europei Nuoto di fondo 2018 : Ferry Weertman fa parlare olandese anche il team event - Italia quinta : Cambia l’evento, non cambia l’uomo dei successi: Ferry Weertman trascina al successo la staffetta dell’Olanda nel team event sulla distanza dei 5 km agli Europei di Nuoto di fondo 2018 a Glasgow, superando la Germania (Florian Wellbrock) in volata. Terzo posto per la Francia, con Marc-Antoine Olivier in grado di mettere a frutto il lavoro dei tre precedenti frazionisti. Per l’Italia c’è un quinto posto che lascia un ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA : gara mista a squadre - l’Italia sfida la corazzata dell’Olanda : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Team Event del Nuoto di fondo agli Europei 2018. Nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky e di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini a secco di medaglie dopo 12 anni. Urge un ritorno ai 200 sl per tornare competitiva : Ammettiamolo, un po’ ce lo aspettavamo. Nella trionfale spedizione italiana del Nuoto agli Europei 2018 di Glasgow, all’insegna del nuovo che avanza e del record di medaglie ottenute (22), quattro in più di Debrecen 2012, Federica Pellegrini non partecipa alla festa attivamente, a secco di podi in questa rassegna continentale. Un dato statistico rilevante che non accadeva da 12 anni: gli Europei erano quelli di Budapest 2006. In ...