Europei | maratona | Italia oro a squadre

Europei - Italia oro e argento nella maratona a squadre : Roma, 12 ago., askanews, - Diventano sei le medaglie Italia ne agli Europei di Atletica leggera a Berlino. Dopo le quattro individuali, entrambe sul podio le due squadre di maratona . Oro per quella ...

Atletica : Europei - bronzo all'azzurro Rachik nella maratona : Quarta medaglia di bronzo per l'Italia agli Europei di Atletica a Berlino: l'ha conquistata nella maratona maschile il 25enne bergamasco di origine marocchina Yassine Rachik , piazzatosi alle spalle del belga Koen Naert, oro, e dello svizzero Tadesse Abraham, argento. Tra le donne la maratona è stata vinta dalla bielorussa Volha Mazuronak davanti alla francese Clemence Calvin, e alla ceca Eva Vrabcova-Nyvltova. Sesta la ...

Europei di atletica - a Rachik il bronzo nella maratona. L'Italia vince la coppa per nazioni : Yassine Rachik sale sul podio della maratona a Berlino: l'azzurro si è classificato terzo alle spalle del belga Koen Naert (oro) e dello svizzero Tadesse Abraham (argento). Il...

