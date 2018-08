Europei | l’Italia dei tuffi davanti a tutti | oro per la coppia Bertocchi-Pellacani

Atletica - Europei 2018 : l’Italia salva il medagliere - oro con la maratona a squadre! Scacciato l’incubo Stoccolma : La maratona e un cambio di regolamento operato della Federazione Europea rispetto alla tradizione hanno salvato l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La spedizione a Berlino, infatti, rischiava di tornare a casa senza medaglie d’oro come era successo soltanto a Stoccolma 1958 nella nostra storia per quanto riguarda le rassegne continentali e invece ci siamo salvati in coda grazie alla bellissima prestazione della nostra ...

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella maratona a squadre maschile agli Europei di atletica : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella maratona a squadre maschile ai campionati Europei di atletica di Berlino. È una medaglia che premia la Nazionale che ha raggiunto il miglior risultato tenendo conto dei piazzamenti dei suoi singoli atleti in gara The post L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella maratona a squadre maschile agli Europei di atletica appeared first on Il Post.

Europei Atletica 2018 – Oro alla Mazuronak nella maratona femminile - l’Italia si prende l’argento a squadre : L’Italia conquista la medaglia d’argento a squadre nella maratona femminile agli Europei di Berlino, l’oro individuale va alla bielorussa Mazuronak Agli Europei di Berlino l’Italia conquista l’argento nella classifica a squadre della maratona femminile, una medaglia che entra a tutti gli effetti nel medal table azzurro della rassegna continentale. È il frutto del sesto posto di Sara Dossena (2h27:53), ...

Europei Atletica 2018 – L’italiano Rachik di bronzo nella maratona di Berlino : Ancora un bronzo azzurro agli Europei di Atletica 2018: Rachik terzo nella maratona di Berlino Quarta medaglia di bronzo per l’Italia ai campionati Europei di Atletica leggera di Berlino. La conquista Yassine Rachik nella maratona maschile. Il bergamasco di origine marocchina chiude in 2h12’09” alle spalle del belga Koen Naert, oro in 2h09’51” e dello svizzero, di origine eritrea, Tadesse Abraham ...

Atletica - Europei 2018 : Yassine Rachik - gara della vita per l’azzurro! Bronzo nella maratona - l’Italia trionfa nella classifica a squadre! : Impresa letteralmente incredibile, magica e inattesa di Yassine Rachik agli Europei 2018 di Atletica leggera: l’azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia di Bronzo nella maratona che si è corsa lungo le strade di Berlino, ha realizzato un vero e proprio numero che alla vigilia era solo nei sogni più remoti e ha conquistato il terzo gradino del podio contro ogni pronostico. Il 25enne di origini marocchine, arrivato nel nostro Paese ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. L’Italia sogna in grande con gli juniores : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi domenica 12 agosto si disputano le Finali di Specialità all’SSE Hydro di Glasgow. L’Italia si gioca le sue chance di medaglie con gli juniores in mattinata: Nicolò Mozzato e compagni puntano al podio per rimpinguare il medagliere. Nel pomeriggio spazio ai seniores, purtroppo senza italiani in gara. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia ci prova nella maratona - Sara Dossena per sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione mattutina). A Berlino si corrono le due Maratone che chiuderanno il programma su strada nella capitale tedesca prima della grande conclusione di questa sera all’Olympia Stadium. Non mancherà lo spettacolo con le sempre avvincenti 42 km in una città che ha un feeling particolare con questa disciplina, atteso molto pubblico a ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia cerca il salvataggio in extremis. Dossena ci prova - Tortu trascina la staffetta : serve l’impresa per evitare la sindrome di Stoccolma : L’Italia si gioca il tutto per tutto agli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata ci offre le ultime chance per risollevare una spedizione fin qui deludente e in grande sofferenza. Gli azzurri hanno conquistato soltanto tre medaglie di bronzo e il rischio di chiudere senza nemmeno un oro (episodio successo soltanto a Stoccolma 1958) è sempre più concreto: il nostro movimento è sempre più in difficoltà e fatica a ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia lotta - ma sbatte contro il legno. Si va verso gli 0 ori come 60 anni fa : Manca soltanto l’ultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera e l’Italia non è ancora riuscita a essere protagonista. Il nostro medagliere piange, è molto povero e triste, per il momento parla soltanto di tre bronzi: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Yeman Crippa sui 10000 metri, Yohanes Chiappinelli nei 3000 metri siepi. La nostra Nazione è soltanto 23^ nel medagliere ma soprattutto l’edizione di Berlino ...

Triathlon - Europei 2018 : nella staffetta mista l’Italia giunge nona. Trionfo della Francia : Si chiude il programma degli Europei di Triathlon con la staffetta mista, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020: quattro atleti per nazione (due uomini e due donne) che percorrono 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 1.5 km di corsa a testa. L’Italia, con Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti, Giorgia Priarone e Gregory Barnaby, giunge nona. Vince la Francia, davanti alla Svizzera, argento, ed al Belgio, bronzo. La prima frazionista ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia domina in maniera sempre più incontrastata il medagliere, con 20 medaglie delle quali 12 d’oro e 4 d’argento. Con le finali dello skeet misto, in programma domani, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nello skeet a squadre un oro - un argento ed un bronzo per l’Italia : L’Italia non tradisce mai: agli Europei di Tiro a volo oggi sono andate in scena le gare a squadre dello skeet e le tre formazioni azzurre impegnate hanno conquistato una medaglia di ogni metallo. Dalla categoria senior arrivano l’argento della squadra maschile ed il bronzo di quella femminile, mentre è d’oro il team maschile della categoria junior. Di seguito tutti i risultati di giornata skeet maschile ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia prova a stupire nella Maratona con Sara Dossena - Mazuronak davanti a tutte : L’Italia proverà a ricoprire un ruolo di outsider nella Maratona femminile degli Europei 2018 di Atletica leggera. Per le strade di Berlino proveremo a giocarci le nostre carte soprattutto con Sara Dossena che non vuole smettere di stupire dopo il sesto posto ottenuto lo scorso autunno a New York: l’ex triathleta è cresciuta davvero molto, sembra essere perfetta per i 42 km e nella capitale tedesca proverà a dire la sua con il sogno ...

Europei Nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo - azzurri fuori dal podio : oro all’Olanda : Nel team event di Nuoto di fondo agli Europei, l’Italia non va oltre il quinto posto. Oro all’Olanda davanti a Germania e Francia L’Olanda vince la medaglia d’oro nel team event (4×1.25 km mixed) ai campionati Europei di fondo in corso nelle fredde acque (17,3 gradi) di Loch Lomond in Scozia. Il quartetto ‘orange’ ha chiuso in 52’35″0 davanti a Germania (52’35″6) e Francia ...