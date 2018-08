Europei | Italia oro e argento nella maratona a squadre

Europei : maratona - Italia oro a squadre : ANSA, - ROMA, 12 AGO - Sono tre medaglie per l'Italia nella maratona ai Campionati Europei di Berlino. Due volte sul podio gli uomini che, oltre al bronzo di Yassine Rachik, conquistano l'oro nella ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia spaziale con gli juniores - Mozzato e De Rosa d’oro tra sbarra e cavallo! Quattro medaglie azzurre : Italia da sogno agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. I nostri juniores hanno letteralmente incantato nella mattinata riservata alle Finali di Specialità e hanno ulteriormente rimpinguato il bottino dopo che venerdì avevamo conquistato l’oro nel concorso generale con Nicolò Mozzato e il bronzo a squadre. Proprio lo stesso veneziano si esalta vincendo il titolo alla sbarra e l’argento al corpo libero, mentre ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

Europei di atletica - a Rachik il bronzo nella maratona. L'Italia vince la coppa per nazioni : Yassine Rachik sale sul podio della maratona a Berlino: l'azzurro si è classificato terzo alle spalle del belga Koen Naert (oro) e dello svizzero Tadesse Abraham (argento). Il...

Europei Atletica 2018 – L’italiano Rachik di bronzo nella maratona di Berlino : Ancora un bronzo azzurro agli Europei di Atletica 2018: Rachik terzo nella maratona di Berlino Quarta medaglia di bronzo per l’Italia ai campionati Europei di Atletica leggera di Berlino. La conquista Yassine Rachik nella maratona maschile. Il bergamasco di origine marocchina chiude in 2h12’09” alle spalle del belga Koen Naert, oro in 2h09’51” e dello svizzero, di origine eritrea, Tadesse Abraham ...

Atletica - Europei 2018 : Yassine Rachik - gara della vita per l’azzurro! Bronzo nella maratona - l’Italia trionfa nella classifica a squadre! : Impresa letteralmente incredibile, magica e inattesa di Yassine Rachik agli Europei 2018 di Atletica leggera: l’azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia di Bronzo nella maratona che si è corsa lungo le strade di Berlino, ha realizzato un vero e proprio numero che alla vigilia era solo nei sogni più remoti e ha conquistato il terzo gradino del podio contro ogni pronostico. Il 25enne di origini marocchine, arrivato nel nostro Paese ...

Medagliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Polonia in testa - Italia 23^ con 4 bronzi : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. L’Italia sogna in grande con gli juniores : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi domenica 12 agosto si disputano le Finali di Specialità all’SSE Hydro di Glasgow. L’Italia si gioca le sue chance di medaglie con gli juniores in mattinata: Nicolò Mozzato e compagni puntano al podio per rimpinguare il medagliere. Nel pomeriggio spazio ai seniores, purtroppo senza italiani in gara. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA. si chiude con le 25 km. Tutte contro Sharon Van Rouwendaal. Italia - provaci! : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE dell’ultima giornata di gare degli Europei di Nuoto in acque libere: il programma della rassegna continentale si chiude con le distanze più lunghe, ovvero le specialità non olimpiche della 25 km maschile e femminile. Uomini e donne partiranno insieme, alle 10.00 ora Italiana. L’Italia avrà tre rappresentanti in ciascuna delle due gare: nella prova maschile, tra i 21 iscritti, ci saranno Simone ...