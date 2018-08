Europei di atletica | a Rachik il bronzo nella maratona L' Italia vince la coppa per

Europei atletica - urlo Rachik : è bronzo nella maratona : Terzo alle spalle del belga Koen Naert, oro, e dello svizzero Tadesse Abraham

Europei atletica 2018 – L’italiano Rachik di bronzo nella maratona di Berlino : Ancora un bronzo azzurro agli Europei di Atletica 2018: Rachik terzo nella maratona di Berlino Quarta medaglia di bronzo per l’Italia ai campionati Europei di Atletica leggera di Berlino. La conquista Yassine Rachik nella maratona maschile. Il bergamasco di origine marocchina chiude in 2h12’09” alle spalle del belga Koen Naert, oro in 2h09’51” e dello svizzero, di origine eritrea, Tadesse Abraham ...

Europei atletica : maratona alla Mazuronak : ANSA, - ROMA, 12 AGO - La bielorussa Volha Mazuronak ha vinto la maratona femminile agli Europei di atletica leggera. Con il tempo di 2h26''22, ha preceduto la francese Clemence Calvin, medaglia d'...

Atletica - Europei 2018 : Yassine Rachik - gara della vita per l’azzurro! Bronzo nella maratona - l’Italia trionfa nella classifica a squadre! : Impresa letteralmente incredibile, magica e inattesa di Yassine Rachik agli Europei 2018 di Atletica leggera: l’azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia di Bronzo nella maratona che si è corsa lungo le strade di Berlino, ha realizzato un vero e proprio numero che alla vigilia era solo nei sogni più remoti e ha conquistato il terzo gradino del podio contro ogni pronostico. Il 25enne di origini marocchine, arrivato nel nostro Paese ...

Medagliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Polonia in testa - Italia 23^ con 4 bronzi : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica ...

Europei atletica - quarto bronzo azzurro : 12.23 Agli Europei di Berlino, nella giornata di chiusura, arriva il quarto bronzo per l'Italia con il terzo posto nella maratona di Yassine Rachik con il tempo di 2h12'09". Il bergamasco di origini marocchine conquista il podio dietro al belga Naert (2h09'51") e allo svizzero Abraham (2h11'24"). Quinto l'altro azzurro Ghebrehiwet Faniel, 2h12'43". La gara donne va alla bielorussa Volha Mazuronak (2h26'22") che demolisce nel finale la francese ...

Atletica - Europei 2018 : Volha Mazuronak vince la Maratona - sconfitta l’epistassi e Calvin. Sara Dossena sesta : Volha Mazuronak conferma il pronostico della vigilia e vince la Maratona degli Europei 2018 di Atletica leggera. La bielorussa conquista la medaglia d’oro sulle strade di Berlino al termine di una gara avvincente e appassionante, caratterizzata da una selezione progressiva che chilometro dopo chilometro ha tagliato fuori le atlete dalla lotta per il podio. La 29enne, già quarta alla Maratona di Londra nel 2016 (quando siglò il suo ...

