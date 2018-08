: Arrivano i complimenti del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella per i risultati ottenuti da nuoto, ciclis… - Coninews : Arrivano i complimenti del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella per i risultati ottenuti da nuoto, ciclis… - Gazzetta_it : #Glasgow, #Europei: #Trentin è d’oro! - juventusfc : Medaglia ?? d'ORO #JSport per @EliaViviani nell'inseguimento a squadre agli Europei di Ciclismo #Glasgow2018! ?? -

si laurea campione europeo sulle strade di Glasgow. Il 29enneo ha bruciato in volata l'olandese van der Poel e il belga van Aert in uno sprint lanciato da Davide Cimolai.Gli azzurri sono entrati nella fuga decisiva e con un ottimo gioco di squadra hanno ottenuto il massimo risultato Corsa durissima, caratterizzata dalla pioggia. I corridori sono arrivati al traguardo imbrattati di fango come nelle classiche del Nord. Molte le cadute, come quella che a 9km dal traguardo ha spezzato la fuga vincente.(Di domenica 12 agosto 2018)