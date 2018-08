Europei ciclismo su strada 2018 – Il cielo di Glasgow si tinge di azzurro | Matteo Trentin

Ciclismo - Europei 2018 : Matteo Trentin REGALE! Campione d’Europa a Glasgow - l’Italia domina la corsa! : Un percorso non durissimo a livello altimetrico (14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km), ma una corsa che è stata resa davvero molto complicata a causa delle condizioni metereologiche e delle andature davvero alte. A trionfare nella prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada a livello maschile in quel di Glasgow è un mostruoso Matteo Trentin al termine di una gara davvero piena di sorprese. L’Italia domina in lungo e ...

Europei ciclismo - trionfa Matteo Trentin : 17.28 Matteo Trentin si laurea campione europeo sulle strade di Glasgow. Il 29enne Trentino ha bruciato in volata l'olandese van der Poel e il belga van Aert in uno sprint lanciato da Davide Cimolai.Gli azzurri sono entrati nella fuga decisiva e con un ottimo gioco di squadra hanno ottenuto il massimo risultato Corsa durissima, caratterizzata dalla pioggia. I corridori sono arrivati al traguardo imbrattati di fango come nelle classiche del ...

Europei ciclismo 2018 – Clamoroso ritiro di uno dei favoriti - Sagan saluta le speranze di vittoria : Peter Sagan si ritira: agli Europei di ciclismo su strada il francese abbandona la gara Peter Sagan, partito come uno dei favoriti per il titolo degli Europei di ciclismo 2018 che si stanno tenendo a Glasgow, si è ritirato dalla corsa. Il campione del mondo in carica, a circa 100 chilometri dall’arrivo, ha rinunciato all’inseguimento ed ha deciso successivamente ad una caduta di ritirasi. Il francese non ha mostrato una buona ...

Ciclismo - Europei 2018 : Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del Mondo - Viviani ci prova : Notizia Clamorosa da Glasgow dove si sta disputando la prova in linea valida per gli Europei 2018 di Ciclismo su strada. Peter Sagan si è infatti ritirato quando mancavano 85 chilometri al traguardo: il tre volte Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme al nostro Elia Viviani e al norvegese Alexander Kristoff che difende il titolo, ha abbandonato la corsa in maniera quasi inattesa. Lo slovacco si è trovato a sorpresa staccato ...

LIVE Ciclismo - Europei 2018 in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederli in tv. Il programma completo : Tutto pronto per la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada al maschile: le strade di Glasgow vedono protagonisti i migliori velocisti del Vecchio Continente che lanciano la sfida per conquistare la maglia di campione, che sarà indossata per tutta la prossima stagione dal vincitore. Il percorso, 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km nella capitale scozzese, è particolarmente favorevole alle ruote veloci: probabile ...

Ciclismo - Europei 2018 : sfida aperta per la maglia continentale. Peter Sagan favorito - Elia Viviani tenta il colpaccio : Tutto pronto per l’evento più atteso per quanto riguarda il Ciclismo su strada agli European Championship di Glasgow. Si disputa domani infatti la prova in linea per quanto riguarda gli Europei al maschile: si assegna la maglia continentale, che il vincitore vestirà per tutta la prossima stagione. Chi succederà al norvegese Alexander Kristoff? La sfida è davvero aperta: tantissimi i pretendenti al successo e l’Italia di Davide ...

Ciclismo - Europei Bmx : il via alle qualifiche : Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei di Bmx e gli azzurri convocati Il Glasgow BMX Centre sarà il palcoscenico delle prove di BMX di questi Campionati Europei di Glasgow, in programma oggi e domani. Una rassegna continentale che vedrà in azione quasi tutti gli atleti più forti del circuito e si preannuncia davvero spettacolare. Si parte oggi con le prove di qualificazione, mentre domani andranno in scena le batterie del ...